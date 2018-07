Una exposición para celebrar a Raffaella Carrà

Más concretamente, su vestuario. La artista italiana ha creado un estilo personal e inimitable que le ha permitido estar sobre los escenarios durante más de cinco décadas.

El pasado 18 de junio, Raffaella Carrà cumplió 75 años. Para conmemorar el hecho, Altaroma, prestigioso evento relacionado con la moda que este año se ha celebrado en Cineccità, ha organizado Iconoclasti. Lo stile di Raffaella Carrà nell’opera di costumisti e stilisti [Iconoclastas. El estilo de Raffaella Carrà a través de los trabajos de diseñadores y estilistas], una muestra que repasa los modelos que la estrella italiana ha lucido a lo largo de su carrera.

Entre las piezas que los visitantes encontrarán en esta muestra, abierta al público hasta el próximo 15 de julio, se encuentran cuarenta vestidos, elegidos de entre más de cuatrocientos, procedentes de los almacenes de la RAI, de la colección particular de la propia Carrà, de algunos de sus diseñadores favoritos y de coleccionistas privados. Unas piezas que se ponen en contexto con la situación histórica y política en la que fueron creadas gracias a un abundante material gráfico y audiovisual formado por fotografías, bocetos, fragmentos de programas de televisión y videoclips musicales.





Nacida en Bolonia en 1943, Raffaella Maria Roberta Pelloni debutó en el cine casi por accidente a la edad de nueve años. A pesar de que estuvo estudiando baile e interpretación durante toda su infancia, no fue hasta principios de los años sesenta cuando decidió dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo. Primero participando en películas de temática social, como la dura tragicomedia política I compagni de Luigi Comencini y, posteriormente, en superproducciones de Hollywood como El coronel von Ryan, en la que compartía cartel con Frank Sinatra.

La experiencia en Hollywood no acabó de gustarle y, si bien rodó alguna que otra producción estadounidense más, e incluso apareció en un capítulo de I Spy junto a Bill Cosby y Robert Culp –quienes, hablando de trajes, vestían ropa de Cortefiel–, Raffaella prefirió regresar a su país y sacarle partido a sus muchos años de estudio en el campo de la danza.

Uno de sus primeros proyectos en Italia fue presentar un programa junto al famosísimo Nino Ferrer. Aunque Raffaella tenía un papel secundario, disponía de un espacio de tres minutos para hacer lo que quisiera. Bastó ese tiempo para que Carrà cautivase al público, a los ejecutivos de la cadena y pasase a presentar, ya como estrella principal, espacios míticos de la RAI como Canzonissima.





Fue en esa época cuando Carrà comenzó a bocetar el personaje que la ha convertido en un icono de la cultura popular. Un estilo que incluía su peluca rubio platino, los vestidos de noche con kilométricas aberturas laterales y los monos ajustados que dejaban al aire su ombligo. Detalles que hoy pueden resultar anecdóticos pero que resultaron ser todo un escándalo para la conservadora sociedad italiana de los 70.

“Llevaba trajes impensables, con sentido del humor diría yo. Y además cómodos, para poder bailar. A lo largo de mi carrera me han acompañado tres diseñadores. Uno fue Corrado Colabucci, que hizo los vestidos de Mina y míos cuando presentábamos Milleluci, otro el sastre Gabriele Mayer y el tercero, Luca Sabatelli. Yo le dejaba hacer y luego le decía: ‘¿Qué te parece si a este mono le alargamos la espalda descubierta hasta que se me vea el principio del culito?’. Y Sabatelli me contestaba sorprendido: ‘Es demasiado, Raffaella”, recordaba la artista en una entrevista al diario latinoamericano El Popular.

De hecho, no solo las familias biempensantes se echaron las manos a la cabeza con la osadía de Raffaella Carrà. El mismísimo Santo Padre, por entonces el italiano Giovanni Battista Montini (aka Pablo VI), se mostró muy disconforme con uno de los éxitos de la cantante y lo expresó severamente a través del órgano oficial del Vaticano.





Según L’Osservatore Romano, Tuca tuca, canción cuya coreografía sugería explorar el cuerpo de la pareja desde la cabeza a los pies, pasando por pechos, caderas y glúteos, era “demasiado provocadora” y, en consecuencia, impropia de cualquier católico. Según recordaba la propia Raffaella, solo cuando bailó el Tuca tuca en televisión con el famosísimo Alberto Sordi, el Vaticano entró en razón.

Aunque ella siempre declaró que no era consciente de la carga sensual de sus coreografías –muchas de las cuales fueron creadas por Sergio Japino, su compañero sentimental desde hace décadas– o del doble sentido de sus canciones, lo cierto es que la Carrà fue una pionera en abordar con esa mezcla de ingenuidad y malicia, temas como la homosexualidad (Lucas), la masturbación femenina (53 53 456), el empoderamiento de la mujer (A far l’amore comincia tu) y la libertad sexual (Tanti Auguri / Hay Que Venir Al Sur). Temas todos ellos que, evidentemente, debían de ser interpretados con un vestuario ad hoc.

Ahora, parte de ese vestuario que marcó a varias generaciones puede verse en el Teatro 1 de Cinecittà, gracias a la labor realizada por Fabiana Giacomotti, profesora de Estrategia de la Moda en la universidad de La Sapienza especializada en trajes de televisión, y Annalisa Gnesini, comisaria de exposiciones de moda. Para los que no puedan acercarse a Roma antes del 15, se ha editado un interesante catálogo que recoge imágenes del vestuario, detalles de las diferentes prendas y una selección del material gráfico presente en la muestra.

