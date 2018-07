Ven que Bolivia está lejos de cualificar servicio exterior

Mérito de que el país es más reconocido cae en ‘saco roto’.

Cancillería de Bolivia en La Paz. Foto de archivo (Internet)

Una Cancillería define las relaciones internacionales y de integración de un Estado, a través de su servicio de diplomacia, por lo que la política exterior y la política diplomática son ejes fundamentales para el desarrollo de un país. Sin embargo, analistas y autoridades manifiestan que el actual servicio diplomático de Bolivia no responde a las necesidades de un personal calificado de representación en el exterior.

“Uno de los errores del actual gobierno de Evo Morales es no haberse ocupado por construir un cuerpo diplomático acorde al momento histórico que vivió Bolivia desde el 2006. Bolivia hoy es más reconocida de lo que era hace quince años, pero es un merito que cae en saco roto porque no ha sido acompañado de una estructura profesional. Se han nombrado cancilleres también de origen indígena que sobre todo marquen un símbolo más que una gestión efectiva”, opina el abogado y analista político Álvaro del Pozo y recuerda que hasta hace más de una década en Bolivia un 90% de embajadores y embajadoras contaban con carrera diplomática, y hoy, esa cifra no llega ni al 15%..

Durante la VIII Reunión de Embajadores y Cónsules de Bolivia, en diciembre de 2017, Morales pidió a sus representantes diplomáticos mayor compromiso, “más esfuerzo, más sacrificio por el pueblo (…). Bolivia es una referencia regional y está en manos de ustedes que sea una referencia mundial”, dijo. Pero para el ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. (2009 a 2011), Pablo Solón, la política internacional de Bolivia hoy ha perdido credibilidad por no concordar el discurso con la práctica.

“Hubo un primer momento de avance y posicionamiento de una agenda distinta en el marco multilateral, sobre todo en Naciones Unidas, pero hoy entra en conflicto con lo que se está haciendo dentro de Bolivia. Por un lado se defiende y se habla de los derechos de los pueblos de armonía con la naturaleza y por otro se reprime a pueblos indígenas. Así que la política internacional empieza perder credibilidad, porque no se practica lo que se pregona y eso ha hecho que hoy tengan mucho menos audiencia sus propuestas”.

Este medio envío una solicitud a la Cancillería para una entrevista con su máxima autoridad, Fernando Huanacuni, y la obtención de datos sobre las y los embajadores que representan al país en el extranjero y sus respectivos perfiles profesionales, sin embargo no obtuvo respuesta.

Recientemente representantes de la oposición denunciaron que las designaciones de los funcionarios en el exterior se generan sin tomar en cuenta aspectos meritorios como la trayectoria y carrera diplomática, siendo que se conoce de abogados, ex militares y dirigentes que ocupan y han ocupado cargos importantes en diferentes embajadas y consulados.

“Los representantes que están yendo a otros países son una especie de premios consuelo como ex autoridades, comandantes y dirigentes del MAS que no tienen capacidad ni formación en temas de diplomacia y por ello estamos muy mal representados. Bolivia tiene uno de los perores servicios diplomáticos de la región con representantes sin carrera diplomática”, manifestó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, quien en días pasados denunció sobre tres nuevos casos de nepotismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, acerca de hermanos que trabajan en esa institución estatal.

De igual manera el Arzobispado de Cochabamba, en días pasados, denunció que el actual primer secretario en la embajada de Bolivia ante la Santa Sede en Roma ejerció el sacerdocio sin haber sido consagrado.

Para hablar sobre este tema, Erbol solicitó una entrevista con la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eva Copa, miembro de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, y tampoco hubo viabilidad.

Perfiles de los cancilleres de la región

Los ministerios de Relaciones Exteriores de Ecuador, Perú y Bolivia puntualizan en sus directrices la necesidad de un posicionamiento en el área de la diplomacia para consolidar soberanía, integración y respeto de sus estados. En el caso de Bolivia, por ejemplo, su misión la enfoca como “una entidad que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de la soberanía, independencia e intereses del Estado, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos (…)”.

“Las relaciones internacionales son una política de Estado y en estos años no hemos visto más que frases con la diplomacia de los pueblos, que se ha traducido solamente en la realización de eventos y no de consolidar a profesionales en diplomacia dentro de las funciones en el exterior”, manifiesta el analista Álvaro del Pozo y explica que antes del 2006, la Cancillería boliviana contaba con al menos un 93% de su personal en el exterior con carrera diplomática. “Y en estos años se comenzó a hacer nombramientos un poco improvisados y la diplomacia estructural no fue importante para el gobierno, se nombró hasta militares y jugadores de futbol en embajadas. No se consideró profesionales idóneos, en estos últimos años. Se han visto en la diplomacia casos y denuncias de acoso, corrupción y se ha distorsionado esta labor”.

En los tres países mencionados de la región actualmente sus cancilleres son varones y con los siguientes perfiles:

Fernando Huanacuni Mamani – Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia

Licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la ciudad de La Paz, Bolivia. Realizó estudios en el Instituto The Zambuling, Washington D.C. Estados Unidos, obteniendo el Doctor Honoris Causa en Transformación Humana.

También cursó el Diplomado en Investigación y Pedagogías Interculturales en la Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia; Diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Andrés, y el Diplomado en Psicología del Aprendizaje Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX, Santiago, Chile.

Néstor Popolizio Bardales – Ministro de Relaciones Exteriores de Perú

Diplomático de carrera con 37 años de experiencia. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Egresado de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Curso de Post Grado sobre Relaciones Políticas Internacionales, Instituto Internacional de Administración Pública (I.I.A.P), París. Ciclo de Perfeccionamiento, Academia Diplomática del Perú.

José Valencia – Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador

Harvard University, Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Maestría en Administración Pública. Diploma Certificado en Gestión, Liderazgo y Toma de Decisiones (Mayo/2016).

Columbia University, Departamento de Ciencias Políticas. Maestría en Ciencias Políticas.

Pontificia Universidad Católica de Quito, Facultad de Jurisprudencia. Doctor en Jurisprudencia y Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas.

Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Diploma en Estudios Internacionales

Seminarios en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Refugiados, entre otros.

Transparencia digital de las tres cancillerías

En lo que refiere a la información pública de las páginas web de las tres cancillerías, se verificó que:

Ecuador tiene un mapeo específico de todas sus representaciones en el exterior (un total de 113) y las acreditadas dentro de su país. Al ingresar al mapa y buscar una embajada, este conecta a toda la información con la lista detallada de los funcionarios que trabajan en esa representación, desde el embajador o embajadora, cónsules, hasta los secretarios y personal de apoyo.

Toda la lista es actualizada permanentemente e incluye las páginas de cada embajada y representación, acordes al mismo diseño de la página de la Cancillería. En todas estas páginas se incluye la hoja de vida completa de cada uno de sus embajadores, con toda la especificación de su carrera profesional y hasta de sus números y correos personales.

Perú de igual forma cuenta con una página web en la que detalla el nombre de cada embajador en 62 países, con las direcciones, correos y horarios de atención. Al conectarse a las aginas de cada embajada, estas siguen el mismo diseño de la Cancillería y en el idioma del países que ocupan con la opción de la traducción. Cada una cuenta con los datos y hoja de vida completos de sus embajadores y listas de los funcionarios que operan en esa oficina.

Ocurre lo mismo con la transparencia de datos en lo que refiere a oficinas consulares, representaciones en el exterior y oficinas desconcentradas.

Bolivia, en lo que refiere a la información digital de la página web de la Cancillería, presenta muchos problemas, ya que varios de sus enlaces no tienen contenido alguno (como datos de los viceministerios de Relaciones Exteriores, Gestión Institucional y Comercio e Integración).

En relación a la lista de las representaciones en el exterior el vínculo carece de los perfiles profesionales de quienes ejercen por ejemplo el cargo de embajador o embajadora en alguno de los 36 países. Inclusive se constata que hay información desactualizada en varios de sus datos.

Comparativamente a Ecuador, la Cancillería de Bolivia no direcciona su página central a la de las embajadas y muchas de ellas no contienen datos, ni listas de sus funcionarios.

Embajadas

Por ejemplo, en el caso de la embajada de Bolivia en Moscú, Rusia, solamente se publica el nombre de su principal autoridad, Hugo Villarroel Senzano (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario), pero no se cuenta con un registro de su hoja de vida o un resumen de su perfil profesional. De igual manera la página web que detalla solo vincula a un enlace publicitario.

Esta autoridad fue posesionada en abril de 2018, y aunque su perfil profesional no es público a través de la Cancillería, se conoce que desde el 2013 trabajó como gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y previamente fue viceministro de Electricidad y Energías.

En el caso de Ecuador, su embajador en la Federación de Rusia

Concurrente en las Repúblicas de Ucrania, Armenia, Kazajstán y Moldavia es Julio César Prado Espinosa. Su página web detalla la lista de todos los funcionarios en esa dependencia, además de la completa hoja de vida de esta autoridad.

Estudios y títulos académicos: Universidad Central del Ecuador: Facultad de Jurisprudencia. Post grado, Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador. Estudios de especialización en el Instituto de Post-grado de Derecho Internacional y Comercio Exterior – Universidad de la República del Uruguay Diploma de Estudio Avanzado en Derecho Internacional y Comercio Exterior (Mejor Egresado – 2002); Universidad de Belgrano – Buenos Aires, Negociaciones Internacionales; Universidad Tadeo Lozano – Colombia.

ERBOL / La Paz / Claudia Soruco