Villegas descartó a Saucedo para duelo con Bolívar

El técnico comunicó su decisión por la "inasistencia, sin ninguna justificación” del jugador a las prácticas del plantel orureño.

“De momento no lo tengo en mis planes”, disparó el técnico de San José, Eduardo Villegas, cuando se le consultó por el delantero Carlos Saucedo, que estuvo en el complejo del club en la jornada del martes, pero no se entrenó. Es un hecho que el goleador del Apertura no estará entre los 18 convocados para el partido contra Bolívar, el jueves (18:30) en el estadio Jesús Bermúdez.

“Ha tenido una falta grave de inasistencia, sin ninguna justificación. Hemos intentado comunicarnos con él, pero no hemos tenido la suerte, ni el presidente, tampoco nosotros”, sostuvo Villegas. En la jornada de este miércoles, Saucedo no se hizo presente en la práctica del cuadro santo, que se cumplió en el Bermúdez.

El jugador no se hizo presente en el inicio de las prácticas del plantel orureño, el 12 de julio. Se desconoce los motivos de la inasistencia del futbolista; sin embargo, algunos dirigentes mencionaron, que fue por motivos personales.

Fuente: diez.bo