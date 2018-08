20 de las frases más brillantes que Jeff Bezos dijo a los accionistas de Amazon en 20 años

2015: Puertas de doble acceso vs. puertas de una sola dirección

Bezos cree que la mayoría de las decisiones son reversibles, y su consejo se aplica a casi todos los aspectos de la vida. “Algunas decisiones tienen consecuencias y son irreversibles o casi —puertas de una sola dirección—, y hay que tomarlas metódicamente, con cuidado, sin prisa. Si uno atraviesa [esa puerta] y ve algo que no le gusta, no puede regresar adonde estaba antes. Las llamamos decisiones de tipo 1. Pero la mayor parte de las decisiones no son así: son variables, reversibles. Son puertas de doble acceso. Si uno toma una decisión de tipo 2 que dista de ser óptima, no tiene que soportar sus consecuencias por demasiado tiempo. Uno puede volver a abrir la puerta y cruzarla. Las decisiones de tipo 2 se pueden tomar, y se deberían tomar, rápidamente, por individuos calificados o grupos pequeños”.