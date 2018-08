Los móviles OnePlus, HTC y Nokia que actualizarán a Android 9 Pie

Android 9.0 Pie ya está con nosotros y los móviles de Google no son los únicos en disfrutar la nueva versión de este sistema operativo. Por fortuna, otras compañías también pueden presumir que sus smartphones se montarán en el coche de Android Pie y aquí tenemos a 3 de las afortunadas: Nokia, HTC y OnePlus.

Sí, seguro pensarás que hay una unión entre estas 3 multinacionales para lograr que sus móviles reciban Android Pie antes que otras, pero no, no es así, Simplemente, en vez de realizar 3 artículos con cada marca, hemos decidido presentar un solo post con todos los teléfonos de las 3 empresas que contarán con Android 9.0. Estos son los smartphones con el boleto dorado para tomar el tren a la nueva versión del SO de Google.

Estos son los teléfonos HTC, Nokia y OnePlus que actualizarán a Android 9 Pie

La información que sale desde las oficinas de cada empresa señala que estos son los dispositivos que tendrán la nueva versión de Android:

• Nokia 3.

• Nokia 5.

• Nokia 6.

• Nokia 8.

• Nokia 7 Plus.

• OnePlus 6

• OnePLus 5T

• OnePlus 3T

• U12+

• U11+

• U11

• U11 Life (con Android One)

En total encontramos 12 móviles que en su mayoría destacan como lo mejor de cada empresa. Si nos vamos a los smartphones de cada marca, encontramos con que Nokia no ha mencionado en la lista al Nokia 8 Sirocco y tampoco a los Nokia 2.1, 3.1, 5.1 y 6.1, esto probablemente a raíz de que la multinacional finlandesa cuenta con un acuerdo con Google en el programa Android One.

Por su parte, la gente de HTC ha dejado atrás a un móvil bastante famoso: el HTC U Ultra. Este dispositivo cuenta con méritos para montarse a Android Pie, pero por alguna razón la empresa taiwanesa ha decidido dejarlo atrás (aún se desconoce si lo tomarán en cuenta para próximas actualizaciones).

Por su parte, OnePlus tan solo ha emitido el listado con 3 de los suyos. Extraña ver el OnePlus 3T en vez del OnePlus 5, pero habrá que esperar a que la firma china emita una razón relacionada con este tema.

Eso sí, a pesar de que ya han presentado la lista con los dispositivos, todavía no han confirmado la fecha exacta en la que comenzará la actualización. Esperemos sea lo más pronto posible y antes de que el 2018 dé paso al 2019.

Fuente: wwwhatsnew.com