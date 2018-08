A mayo, la mora en el Fondo Solidario llega a 98,2 millones de bolivianos

A mayo de este año, la mora en el Fondo Solidario —creado a través de la Ley 065 de Pensiones, de diciembre de 2010— llegó a Bs 98,2 millones. Un experto aseguró que este retraso se debe a que los empleadores no depositan los aportes para el fondo.

De acuerdo con los datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), publicados en su página web, a diciembre de 2010 la mora solo llegaba a Bs 1,5 millones, pero esa cifra creció en 61 veces más hasta llegar a los Bs 91,4 millones al cierre de la gestión pasada.

A mayo de esta gestión, la mora alcanzó a los Bs 98,2 millones, un 12% más con relación al mismo periodo del año pasado, cuando llegó a Bs 87,6 millones.

Espere…

Para el exdirector del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) y experto en pensiones Alberto Bonadona Cossio, esta mora en el Fondo Solidario se debe a que los empleadores no estarían realizando los aportes para el fondo ni para las cuentas individuales de sus trabajadores.

“Una empresa tiene que pagar el 10% por cada empleado, no solamente tiene que pagar el 10% sino tiene que pagar el riesgo profesional, riesgo común y aparte de eso tiene que pagar el Fondo Solidario del empleado, tiene que descontarle el 0,5% y de toda la planilla tiene que pagar 3% (…) No se está pagando, no se está aportando ni al Fondo Solidario ni a las cuentas individuales”, consideró.

Añadió que la falta de pago de estos aportes podría deberse también a que las empresas dejaron de funcionar pero no fueron dados de baja por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). También a que los empleadores dejaron de aportar “porque están en una situación muy crítica”.

La Razón / Yuri Flores / La Paz