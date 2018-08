Activistas del 21F realizan plantón y convocan a congreso

Un grupo de plataformas que defienden el voto del 21F, convocaron este martes a un plantón ciudadano en Santa Cruz y La Paz, frente al Tribunal Electoral, para exigir que se pronuncie con relación a una eventual postulación del actual presidente Evo Morales.

Los activistas adelantaron que cada martes realizarán una actividad similar hasta que la institución se pronuncie, en consideración a que la consulta fue vinculante, a la vez que anunciaron que este 1 de septiembre realizará en Sucre el segundo congreso de plataformas.

El representante de Plataformas Unidades, Franz Torres Gutiérrez, explicó que al plantón que se realizará en la plaza Abaroa este martes por la mañana, están convocados los diferentes sectores ciudadanos, y pidió que porten barbijos con la inscripción Bolivia dijo No.

Esta es la convocatoria que circula en redes

La activista de la plataforma 21G, Xiomara Klinsky, destacó que el movimiento tiene respaldo a escala nacional, para lo que además se organiza el segundo congreso de plataformas que se realizará en la ciudad de Sucre, en el que se evaluará la coyuntura política y otras estrategias.

Sin embargo, no todas las plataformas se manifestaron a favor de la actividad, la activista de Me Comprometo Bolivia, María Belén Mendívil, aseveró que no participaron de la misma debido a que rechazan consignas que señalan “a Evo como un dictador”, debido a que si bien evidencian que “no tenemos una democracia plena en Bolivia”, todavía no se puede hablar de una dictadura.