Facebook quiere potenciar su servicio de mensajería para hacerlo más atractivo a los usuarios y, sobre todo, para que pasen más tiempo en el él, ahora que poco a poco Instagram está tomando la delantera como red más relevantes de todas las que tiene la compañía de Mark Zuckerberg bajo su paraguas. Y es que si hace algún tiempo la compañía añadía juegos a los propios chat, ahora quiere darle una vuelta de tuerca al asunto y añadir posibilidades de realidad aumentada a los mismos.

Todo sin salir del chat. La idea de Facebook es que Messenger y sus chat de vídeo de larga duración sean un espacio en el que los usuarios también puedan divertirse con sus interlocutores, de forma que va a añadir una serie de funcionalidades adicionales en realidad aumentada que podrán desplegarse dentro de los chats de vídeo usando la misma cámara del terminal. Lógicamente, se trata de juegos, por lo que necesitaremos que nuestro interlocutor esté dispuesto a jugar con nosotros.

De momento solo hay dos títulos disponibles, puesto que parece que la compañía está testando este tecnología y demostrando sus posibilidades, pero se espera que lleguen más con el tiempo. El primero, Asteroids Attack, es in clásico en el que tendremos que dirigir una nave espacial alrededor de nuestra cara, y el segundo, Do not Smile es una versión del clásico concurso de miradas pero al que podremos darle un punto divertido usando AR.

Los juegos irán llegando a los usuarios paulatinamente, y para poder jugar con ellos tendrás que tener un terminal compatible con esta tecnología, o al menos que su hardware sea relativamente actual.

