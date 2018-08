Alcaldías piden una política clara para el deporte

El ministro de Deportes, Tito Montaño, anunció que en el futuro se puede poner en vigencia un decreto supremo que permita el libre acceso a los escenarios deportivos.

“Más adelante vamos a proyectar un decreto supremo que permita levantar las cercas y abrir los candados de todos los escenarios municipales que están en todos los barrios, y que son negocio de las OTB y los dirigentes que administran estos escenarios deportivos”, dijo Montaño durante la clausura de la segunda fase de los Juegos Plurinacionales de primaria.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones en dos municipios: Sacaba, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), y Cercado, opositor a ese partido político.

Saúl Villarroel, jefe de Deportes de Sacaba, expresó su preocupación ante esa posibilidad porque, para ponerla en práctica, principalmente se debe educar a la población a respetar y cuidar el bien público.

“Si esos escenarios tuvieran libre acceso y están completamente abiertos, se pueden generar problemas de seguridad ciudadana, de maltrato a la infraestructura. La gente no respeta, entra y raya las paredes y se sale”, dijo Villarroel, a tiempo de recalcar que para vigilar esos escenarios se deberán contratar “personal de seguridad que cuide, gente que haga la limpieza. Además, tuviéramos que educar a toda la gente, para que entren y recojan su basura, porque ni la cadena de los baños jalan”.

Villarroel aseguró que casi todas las alcaldías, en el marco de sus autonomías, tienen una reglamentación para el uso de los escenarios deportivos y deberían respetarse la misma.

Pero además, en Sacaba, por ejemplo, dentro de esta reglamentación se estipula el libre acceso a todas las escuelas de formación legalmente establecidas, que además demuestren que no tienen ganancias significativas a partir de los aportes de los niños.

“En Sacaba se dispone el libre acceso a las escuelas deportivas legalmente constituidas, que demuestran que no lucran a partir del deporte, porque sus cuotas son mínimas, como 15 bolivianos, que a duras penas les sirven para pagar a los entrenadores. Pero si cobramos a aquellas escuelas que tienen una mensualidad de 120 o 150 bolivianos y que tienen 500 alumnos, entonces en este tipo de casos sí debe existir un cobro, donde generalmente se cobra un 10 por ciento de lo ganado”, explicó Villarroel.

Por su lado, Alex Contreras, secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cochabamba, expresó que estaría de acuerdo con ese posible decreto supremo, siempre y cuando sea parte de una política estructural del deporte a nivel nacional.

“En el país no existe una política del deporte, nosotros hemos podido constatar que incluso no existe una legislación del deporte. Para nosotros, no debería ser solamente un decreto que ordene a que se rompan los candados y se retiren las mallas, sino debería existir una política nacional del deporte”, aseguró Contreras.

La autoridad edil explicó que, a nivel municipal, se tiene una ley aprobada en la gestión pasada, que ya es obsoleta, motivo por el que trabajan en la aprobación de una Ley Municipal del Deporte, que pueda no sólo regular los escenarios deportivos, sino también el desarrollo del deporte local.

“Como Gobierno municipal, estamos finalizando una Ley Municipal del Deporte, porque nos hemos dado cuenta que no existe esa política a nivel nacional. Si existiera una política, es fácil para los Gobiernos municipales o las gobernaciones basarnos estrictamente en esa legislación deportiva; pero no hay. Entonces, lo que debería hacer el Ministro, no es solamente ver los candados de todas las canchitas, sino elaborar una política nacional del deporte, porque el país no necesita soluciones coyunturales, sino medidas estructurales a nivel deportivo”, dijo.

Contreras aseguró que, en la actualidad, en Cercado se administran a partir de una legislación que les dejó la anterior gestión municipal, a cargo de Edwin Castellón.

“En esa legislación se ve lamentablemente que se ha direccionado para que ciertos dirigentes de OTB lucren con la administración de las canchas deportivas. Ése es el legado que nos ha dejado la anterior legislación, los del MAS, porque se ha aprobado en la anterior gestión”, aclaró Contreras, debido a que en el municipio de Cochabamba, así como en otras jurisdicciones con obras municipales y estatales con el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, los escenarios que son mejorados para su uso, entre ellos de campo sintético, cobran por ser utilizados.

“La única medida que puede evitar que las OTB hagan uso irrestricto y no den a los niños es eliminar las mallas”

UN ESTUDIANTE LESIONADO

Durante la primera fase de los Pluris de secundaria, un estudiante se lesionó la rodilla y se golpeó la cabeza con una piedra en el campo de juego de fútbol, que tenía más piedras que tierra. Se jugó en esa cancha, sin condiciones, debido a que el escenario que les asignaron estaba cerrado con candado y la OTB no quiso cederlo.

MORALES LLAMA LA ATENCIÓN

“Veo en algunas alcaldías que los campos deportivos están cerrados bajo llave, no hay mantenimiento, están abandonados (…) en algunas áreas rurales, es una verdad, en el coliseo sólo los ratones juegan ya, digo dónde está nuestro alcalde, las asociaciones de deportistas”, cuestionó Morales en el acto de entrega del Complejo de Ráquetbol Los Pinos en Potosí, en mayo de 2017.

La realidad es que muchos de los escenarios deportivos en el país se encuentran bajo llave, sin acceso a los niños y jóvenes.