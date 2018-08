“Algunos medios se prestan a mentiras por plata”, afirma sin pruebas presidente Morales

Evo: Algunos medios se prestan a mentiras por plata

El presidente Evo Morales, durante su discurso, ayer. Foto:ABI

ANF/ La Paz.- El presidente Evo Morales afirmó que algunos medios de comunicación se prestan a las mentiras de los políticos de la derecha sólo por la plata y no piensan en el país.

“Nos combatirán con redes sociales, con tantas mentiras y mentiras, y lamento mucho que algunos medios de comunicación se prestan a eso. Ellos no están pensando en Bolivia, no están pensando en la patria, más están pensando en la plata”, dijo Morales, en un acto en Chuquisaca. No obstante, no precisó a qué medios se refería.

El Jefe de Estado indicó que los neoliberales ahora quieren enfrentarlo “en las calles”, y lo hacen por una cuestión netamente política contra el llamado “proceso de cambio”.

Indicó que seguramente la derecha intentará convulsionar y perjudicar a su gobierno, pero en realidad a quien afectará será al pueblo en su economía.

Refirió que estos anuncios de convulsión ocurren pese a que ahora los privados están ganando mejor que con sus gobiernos neoliberales, “pero alguna gente de la derecha va a utilizar las calles para enfrentar a Evo”.

Hace una semana, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, llamó a la población a defender “democráticamente” en las calles los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando ganó el No a la reelección de Evo Morales.

El fin de semana, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno, calificó de “muy graves” las declaraciones de los expresidentes Mesa y Jorge Quiroga sobre el rechazo a lo que el MAS denomina “repostulación” de Morales. Los exmandatarios advirtieron ante la CIDH de la OEA que podría generarse un ambiente de tensión.

Página Siete