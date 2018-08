¿Amanda Bynes regresará a la actuación?

A principios de 2010 Amanda Bynes anunciaba por primera vez su intención de retirarse de la interpretación, pero en realidad no fue hasta dos años después cuando su carrera entró oficialmente en crisis con su primer arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, al que siguieron muchos otros encontronazos con la justicia y varios ingresos en clínicas de salud mental que acabaron provocando que un juez otorgara su tutela legal a su madre.

Sin embargo, con la llegada de 2017 y la entrada de Amanda en la treintena, parecía que la antigua estrella juvenil estaba preparada para comenzar a preparar su regreso a la industria que la vetó y la tildó de ‘juguete roto’ cuando ya no pudo seguir sosteniendo esa imagen de chica buena que la había convertido en una de las bazas más rentables de Nickelodeon. En una entrevista a Diana Madison para el programa ‘Good Morning America’ concedida en junio de ese mismo año, ella misma anunciaba que quería volver a actuar de nuevo, aunque se mostraba muy realista acerca de sus posibilidades al reconocer que probablemente comenzaría haciendo un par de apariciones como estrella invitada en alguna serie.

Meses más tarde, su abogado aseguraba al portal Page Six que 2018 sería el año en que Amanda volvería a la pequeña pantalla, pero desde entonces no habido nueva información al respecto.

La excusa para justificar esa ausencia sería que aún estaría centrada en terminar su formación en el Fashion Institute of Design & Merchandising de Los Ángeles, pero ni siquiera su período como estudiante estuvo exento de polémica, ya que fue expulsada temporalmente por acudir a clase bajo los efectos de la marihuana y ofrecerle a otros estudiantes dinero a cambio de hacer sus deberes.

Nick Cannon sigue siendo amigo de Amanda

Una de las pocas figuras de la industria que no le ha dado la espalda en ningún momento ha sido Nick Cannon, con quien compartió reparto entre 1998 y 2002 en la popular serie ‘All That’. Si bien es cierto que el exmarido de Mariah Carey no tiene mucha más información sobre el paradero o los planes de futuro de su amiga, él no duda en afirma que esa falta de novedades constituye una buena noticia en sí misma.

“No he hablado con ella recientemente, pero he oído que le va mucho mejor. Cuando la gente está lidiando con problemas personales, a veces lo mejor que puedes hacer es darles espacio y cuando se pongan de nuevo en contacto contigo, entonces es el momento de estar ahí para ellos”, explica el presentador y rapero al portal ET Online. “Yo ya le he dicho que mis puertas están abiertas, da igual lo que necesite, que sea a nivel profesional o personal. Yo estoy aquí para ella”.

A Cannon tampoco le preocupa demasiado que Amanda no pudiera sumarse a la pequeña reunión que organizaron el pasado marzo en el concurso que él mismo presenta, ya que comprende que ese tipo de compromisos van siempre supeditados a su salud y rehabilitación.

“Intentamos que acudiera a ‘Wild ‘N Out’ porque organizamos una reunión de ‘All That’ y ahí fue cuando me di cuenta de que aún estaba trabajando en su recuperación, lo que me parece digno de admiración. Pero siempre será bienvenida, desde luego. Es como mi hermana pequeña”, ha concluido.

