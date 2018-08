Ampliado en Coripata pide renuncia de Evo y amenaza con bloqueos

Según el sector cocalero, Los Yungas no permitirá más atropellos contra Gutiérrez y sus hermanos. De no ser escuchados por el Gobierno amenazaron con iniciar un bloqueo de caminos.

Cocaleros reunidos en un cabildo en la localidad yungueña de La Asunta. Foto: FM Bolivia

Un ampliado desarrollado por los cocaleros de Coripata, provincia Nor Yungas de La Paz, determinó exigir la renuncia del presidente Evo Morales y la inmediata liberación del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez.

“Vamos a pedir la renuncia del señor presidente porque ya es el colmo y no podemos soportar más el sometimiento”, manifestó el dirigente Benito Mamani en contacto con los medios.

Según el representante, el sector cocalero de Los Yungas no permitirá más atropellos contra Gutiérrez y sus hermanos cocaleros. De no ser escuchados por el Gobierno, amenazaron con iniciar un bloqueo de caminos en Los Yungas.

“Vamos a esperar qué tipo de informaciones hay y según eso se determinará un bloqueo de caminos”, agregó.

El máximo líder de Adepcoca fue remitido a la cárcel de San Pedro de La Paz acusado de formar parte de una supuesta “organización criminal” que habría ejecutado una emboscada en contra de los efectivos policiales el pasado 24 de agosto en el municipio de La Asunta, donde un uniformado murió y otros siete resultaron heridos.

Ante aquel hecho, varios cocaleros llegaron hasta la sede de Gobierno para apoyar a su representante. Además se espera la llegada a La Paz de una marcha de cocaleros que inició el pasado lunes desde la localidad de La Asunta.

“El respaldo es para nuestro líder y compañero Gutiérrez, él tiene que ser liberado. Los yungueños vamos a levantarnos y vamos a llegar a La Paz con nuestros hijos”, indicó.

Finalmente, Mamani dijo que otro punto del voto resolutivo emitido tras la asamblea fue exigir el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que se le negó una nueva repostulación al presidente Evo Morales.

“Los hermanos bolivianos hemos ido a las urnas y hemos dicho no, no es no y tiene que entender”, refirió.

