Arthur Ashe, el campeón arrinconado que desmitificó el SIDA y grabó su nombre en el estadio principal del US Open

“Lamento que me hayan obligado a hacer esta revelación ahora, en este momento. Tristemente, no hay una buena razón para que este anuncio suceda ahora. Pero sucedió y me adaptaré y seguiré adelante”, dijo Arthur Ashe antes de que la emoción le impidiera continuar hasta el final de las tres hojas que había llevado para contar su caso ante la prensa. Fue entonces cuando su mujer alzó la voz y dijo: “Arthur y yo debemos enseñarle a nuestra hija a reaccionar ante comentarios nuevos, diferentes y a veces crueles que tienen muy poco que ver con su realidad”. Pata entonces Arthur y Jeanne eran padres de Camera, una niña de cinco años.