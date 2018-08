Así fue la noche en la que Miley Cyrus mató a Hannah Montana a golpe de ‘twerking’

Se cumplen cinco años desde que la estrella Disney se convirtió en adulta contoneándose delante Robin Thicke. El cantante (entonces tenía 36 años y ella 20) no ha vuelto a publicar un disco.

Twerk (verbo): Bailar una música popular de modo sexualmente provocativo sacudiendo las caderas con el cuerpo en una postura agachada.

Origen: A principios del siglo XIX, quizá como una fusión de twitch (contracción) y jerk (sacudida).

El diccionario de Oxford incluyó esta definición de twerk el 28 de agosto de 2013, exactamente tres días después de que Miley Cyrus le enseñase al mundo entero en qué consistía durante los premios MTV. Esta danza afrocaribeña, que consiste en poner el trasero en pompa en dirección al hombre deseado y zarandear las nalgas, supuso una celebración de su madurez, una presentación oficial de su nuevo personaje y, metafóricamente, la prueba del pañuelo más destartalada, rocambolesca y sórdida que ha ocurrido jamás.

Los 6 minutos y 32 segundos más comentados de 2013 empiezan con Miley Cyrus saliendo de la boca de un oso de peluche gigante. Lleva un bañador de pelito con la cara de un oso cuyas orejas, por si hiciera falta señalarlo, están en sus tetas; el pelo es rubio lejía y recogido en dos moños; y la lengua nunca está dentro de su boca más de tres segundos. El cuerpo de baile está compuesto por (sorpresa) osos de peluche que se menean alrededor de Cyrus: el pop con coreografía está muerto, asesinado (junto a la inocencia de millones de adolescentes) por Hannah Montana. Sus únicos pasos de baile son los que le exigían a Nomi Malone en Showgirls (“¡pelvis! ¡pelvis! ¡pelvis!”) y la cantante se mueve más como la novia borracha de una despedida de soltera en Magaluf que como una estrella del pop. La canción se llama We Can’t Stop y es el primer single de su álbum Bangerz. Pero eso es lo de menos.

Porque por delirante que pueda sonar, esta es una mera introducción al verdadero show. Robin Thicke entra en escena con la mano en el bolsillo, gafas de sol y una cadena de oro para cantar la canción número 1 en el país, Blurred Lines. Es un mafioso. Es Bitelchús. Es un árbitro. Pero buena suerte tratando de sacarle la tarjeta roja a Miley Cyrus, quien percute como si fuera el delantero, la pelota y la portería a la vez. De repente ella se ha quitado el bañador para revelar que debajo llevaba, básicamente, nada, y en su mano agita uno de esos guantes de espuma gigantes que los forofos llevan a los partidos. Ese guante, al terminar la actuación, tendrá tres destinos posibles: ser desinfectado, ser quemado o ser expuesto en un museo. Miley se lo pasa por la entrepierna, simula hacerle una felación al dedo y acaricia el paquete de Robin Thicke.

Y en el minuto 3:47 ocurre la magia. La magia negra, claro. Miley se pone delante de Robin, acerca su culo al pubis del cantante, se inclina hacia delante y hace twerking sin dejar, eso sí, de darle la manos a los fans que jalean extasiados en el foso (flexibilidad, multitarea, prioridades) mientras él improvisa los versos “Lord Have Mercy! Lord Have Mercy!” (señor, ten piedad). Dura 4 segundos, pero el tiempo se dilató paralizando la imagen para siempre en la memoria colectiva de millones de espectadores. El espectáculo alcanza su estatus de ceremonia pagana de la cultura pop al intercalar planos del público: la corte reaccionando a las extravagancias de su nueva reina. Drake ni mira, cabizbajo y triste (aunque Drake está casi siempre así). Selena Gomez no reacciona de lo petrificada que está. Rihanna mira de lado y con cara de asco (aunque Rihanna está casi siempre así). Y Taylor Swift, la por entonces niña buena oficial del pop, representa mejor que nadie a la gente que lo está viendo en sus casas: se lleva la mano al pecho en plan “oy oy oy”, se tapa la cara, mira alrededor buscando la complicidad de su squad, no le queda más remedio que aplaudir durante el twerking y, finalmente, le pasa el brazo por encima a su amiga y compañera de butaca Selena para observar unidas el resto del show. En ese momento, son las chicas populares del instituto mirando cómo la friki sin amigos la lía parda después de que ellas le hayan echado alcohol en el ponche.

Lo llamativo del vídeo de reacciones de Swift es que el resto del público no está bailando. Ni siquiera parecen estar disfrutando. Se limitan, simplemente, a ser testigos de algo que no pueden concebir.

Casi nadie recuerda que la actuación no termina ahí. De repente aparece el hoy ganador de un Pulitzer Kendrick Lamar para rapear en el remix de Give It 2 U, un segmento que no existe en la memoria del público porque éste seguía en estado de shock como quien presencia un accidente de tren y, al igual que harían en esa situación, están llamando a sus familiares y allegados para contárselo. Hay animadoras negras, hay azafatas con pancartas y hay una carroza de poliespán. Hay hasta planos insertados de Miley pasándoselo bomba con el guante de espuma y con las piernas abiertas (tampoco es que las haya cerrado en ningún momento). Pero da igual.

Aquella fue la primera vez que el público sintió que podía oler una actuación musical. Miley Cyrus no era la primera estrella del pop adolescente que, en vez de construir un discurso maduro, recurrió al sexo para acelerar su adultez. Ni siquiera fue la primera en elegir la MTV como templo para su rito de paso: Madonna se había arrastrado por el suelo vestida de novia en 1984, Britney se había enroscado una pitón en 2001, Christina Aguilera participó en un combate de boxeo a lomos de una Harley en 2002 y sus proclamas (Like A Virgin, “como una virgen”; I’m A Slave 4 U, “soy una esclava para ti”; Dirrty, “ssssucia”) practicaban sexo no consensuado con la sutileza. Pero Miley Cyrus convirtió a sus tres progenitoras en Bob Dylan. Miley Cyrus le restregó el culo a un señor de 36 años.

Y cuando lo hizo, Blurred Lines ya había despertado críticas por convertir la cultura de la violación en un botellón: “odio estas líneas borrosas, yo sé que lo quieres” podría referirse a las líneas borrosas que censuran los pezones de las chicas en la televisión o a las que uno ve cuando ha bebido, pero también a las que separan el sexo consensuado de la violación. El vídeo, en el que Thicke permanece inmóvil ante docenas de modelos desnudas, no ayudó a despojar al cantante de cierta imagen de baboso chic. Verle en los MTV convertido en la barra de striptease de Miley Cyrus, 16 años más joven que él pero a ojos del público todavía una niña, confirmó su falta de escrúpulos. Thicke parecía un narcotraficante de paseo no con su amante, ni siquiera con una prostituta, sino con su hija.

El 26 de agosto de 2013 no se habló de otra cosa. Brooke Shields, Kelly Clarkson y algunos One Direction opinaron que Cyrus había ido demasiado lejos. La madre de Robin Thicke estaba de acuerdo con ellos. El mundo entero se escandalizó ante unos movimientos que, hasta aquel momento, solo se habían visto en ciertos vídeos de internet etiquetados como “interracial”. El New York Times la definió como “una agresión sexual” por parte de Cyrus a Thicke y criticó la cutrez, la caótica puesta en escena indigna de la MTV y la actitud amateur de los dos cantantes. El Hollywood Reporter opinó que “Blurred Lines es la canción más divertida del verano, pero ahora está manchada: se ha criticado que su letra habla sobre el abuso sexual, pero ahora podemos añadir ‘abuso sexual a una menor’”. En su tertulia política, Mika Brzenzinski teorizó que Cyrus estaba perturbada, que tenía problemas de autoestima y probablemente un trastorno alimenticio. El Consejo de Padres por la Televisión condenó el programa, autorizado para todos los públicos, y declaró que “la MTV sigue explotando sexualmente a chicas al promocionar actos que incorporan el twerking en un bikini de color carne. ¿Cómo puede ser esta imagen de la antigua estrella infantil Miley Cyrus apropiada para los espectadores de 14 años?” Billy Ray Cyrus, el papá de la artista, era miembro de este Consejo.

Las críticas fueron más allá. Jody Rosen comparó en Vulture la actuación con un minstrel show (espectáculos de principios del siglo XX donde artistas blancos utilizaban negros como artilugios cómicos): “Cuando Cyrus se detiene a azotar y hundir su cara en el trasero de una bailarina afroamericana, su actuación entra en terreno racista. Está anexionando la cultura de la clase obrera negra y el potente simbolismo de los cuerpos femeninos negros a la causa de su reinvención como provocadora”. Clinton Yates, en la mejor tradición de lo que años después acabaría siendo Twitter, consideró que llamar racista a Miley Cyrus era… racista. “Esa conclusión implica que ella tiene superioridad sobre las artistas negras que incluye en su espectáculo, como si fuese imposible que Cyrus simplemente disfrute y respete el talento de las personas con las que elige trabajar”, explicó.

Otros denunciaron la actitud generalizada en las redes sociales de despreciar a Miley Cyrus por haberse comportado, esencialmente, como una guarra. Se inició así una de las primeras grandes batallas tuiteras, con cientos de frentes abiertos y millones de personas dando su opinión. “Su fama y sus actos no equivalen a que ‘se lo ha buscado’, quizá sean un grito de ayuda y nuestra rabia es un ataque directo contra su identidad, lo cual solo empeorará el problema” escribió, “y nadie está hablando de Robin Thicke, que la persiguió por el escenario pegándose a ella mientras cantaba una canción que trata en cierto modo sobre la violación. Miley Cyrus utilizó un guante de espuma para estimularse a sí misma. Robin Thicke utilizó a una chica de 20 años. Y sin embargo, todas las críticas se centran en ella”.

Con el paso de los días, más voces se atrevieron a reivindicar la actitud de Miley Cyrus. El británico Independent escribió que “Cyrus se plantó en la cara de Thicke para cantarle las letras más cuestionadas de Blurred Lines (“intenté domesticarte, pero eres un animal”) y no se achantó cuando él se puso a cantar por encima de ella. Cyrus acarició la entrepierna de Thicke con un guante de espuma para a continuación restregarse contra él, cosificando así a Thicke de un modo que el vídeo de la canción no hace”. En un momento de la actuación, Miley utiliza el dedo del guante de espuma para simular que tiene pene y alardea de él como si ella, en ese momento, fuese el hombre de ese escenario. En un editorial para Rolling Stone, la escritora feminista Sara Marcus planteó la posibilidad de que todo fuese una parodia. “De sí misma, de las convenciones de la MTV, de las exigencias a las que las cantantes femeninas son sometidas e incluso de su compañero, Robin Thicke. Ella no ha sido la primera en utilizar el ancestral estereotipo del libertinaje sexual de las mujeres negras en una actuación, pero lo hizo de una forma más grotesca que las demás. ¿Y si ella no estaba intentando ser sexy cuando sacaba la lengua? Quizá lo hiciese de forma tan exagerada y excesiva para hacernos ver lo mal que está una cultura que requiere que sus cantantes femeninas cosifiquen y usen a las mujeres de color como accesorios”.

¿Pero qué tenían que decir los dos sacerdotes de este sacrificio del buen gusto? “Si hubiera querido hacer un numerito sexy y obsceno no habría salido vestida como un puto oso de peluche” aclaró Cyrus. Cuando el pop engendra un instante icónico (y siempre, como por obligación, escandaloso) la tradición manda que uno de sus participantes entre en el Partenón de la cultura popular y el otro dé con sus huesos en una fosa común del “qué fue de…”. Madonna les absorbió la energía y la vida a Britney y Christina en los MTV de 2003 mediante un beso de la muerte (la carrera de Missy Elliot, que como Kendrick Lamar apareció al final y nadie la recuerda en el cuadro, también se resintió) mientras ella triunfaba con Confessions On A Dance Floor. Por cada Kanye West interrumpiendo un discurso, hay una Taylor Swift que sale revitalizada en cuanto a la simpatía que despertaba en el público. Por cada Janet Jackson con la teta al aire, hay un Justin Timberlake que se erige como nuevo rey del pop. Y Robin Thicke no dudó en tirar debajo del autobús a Miley Cyrus. Si a Timberlake (y a Scar en El rey león) le había funcionado, no había razones para no repetir la estrategia.

A Thicke no le hizo ninguna gracia tener la canción del año pero que, en el que fue su debut en la MTV, Cyrus le robase la actuación delante de su cara y de su pene. ”Yo estaba en el escenario, no la veía” le explicó a Oprah Winfrey, “Voy caminando hacia Miley, no estoy pensando en divertirme, tienes que recordar que yo estoy cantando con todo mi ser. Estoy mirando hacia el cielo mientras canto, no prestando atención a [lo que ella hace]. Aquello fue idea suya, ella es responsable. La gente me pregunta si yo hago twerking y les aclaro que a mí me hacen el twerking, que yo solo lo recibo”. Pero Thicke, a quien sólo le faltó cerrar su explicación con “la culpa es de los padres que las visten como putas”, se topó con una jovencita decidida a regodearse en la controversia como si esta fuese barro fresco y ella, efectivamente, una cerda.

“Robin y yo no parábamos de decir que íbamos a hacer historia con esa actuación”, recuerda Cyrus. “A nadie parece importarle quién es el hombre detrás del culo, solo se preocupan por quien es la chica meneándolo. Es un doble rasero” lamenta, “[Robin Thicke] hizo el ensayo conmigo y estaba encantado. Toda la gente del programa sabía lo que iba a pasar y yo miraba las caras del público como diciendo ‘¿deberíamos reírnos? ¿se supone que es gracioso?’”. Thicke aseguró que tampoco tenía ni idea de que debajo del bañador de peluche Cyrus llevaba un bikini de color carne, a pesar de ser un atuendo similar al de las chicas del vídeo de Blurred Lines. “¡Pero que estuvo en los ensayos! Sabía exactamente lo que iba a ocurrir y de hecho fue él quien aprobó mi vestuario. Él me quería lo más desnuda posible” contraatacó la cantante.

Incluso una de las bailarinas negras disfrazadas de oso, que aseguró que no le mereció la pena participar en la actuación para lo que le pagaron, salió en defensa de Cyrus: “La mayoría estaba planeado. Miley y Robin sabían exactamente lo que iban a hacer y él estaba encantado. Llegó a sugerir varios de los movimientos de Miley. Y tanto su mujer como su hijo estaban presentes”.

Robin Thicke declaró que jamás volvería a actuar con Miley Cyrus. Pero ella no podría necesitarle menos. La cantante se negó a ser la Janet de esta narrativa que internet hizo todo lo posible por escribir en su contra en una campaña de desprestigio de manual: se dijo que Liam Hemsworth la dejó por la vergüenza que le provocó la actuación (en noviembre, él acudió a su fiesta de cumpleaños aún encantado con su relación), nos hicieron creer que Will Smith y su familia vivieron la actuación horrorizados con una imagen (Will asqueado, Jaden confundido, Willow boquiabierta y Jada tapándose la boca) que en realidad correspondía a la actuación de Lady Gaga aquella misma noche y se lanzaron todo tipo de improperios machistas, clasistas (Miley era “basura blanca”) y misóginos contra ella. Y nadie hablaba de Robin Thicke. Pero ese era el problema. Nadie hablaba de Robin Thicke.

El mismo 24 de agosto de 2013, Miley Cyrus estrenó un single y su vídeo. Wrecking Ball. Y precisamente en una bola de demolición pop se convirtió: el vídeo, que dejaba claro que Miley sí sabía utilizar el desnudo como algo hermoso, de buen gusto y artístico, fue el más visto de la historia en menos tiempo (17 millones en 24 horas), la canción fue su primer número 1 en Estados Unidos y rentabilizó una sordidez que a Robin Thicke, mientras tanto, acabaría por ahogarle.

La actriz Paula Patton, cansada de las infidelidades de Thicke, se divorció de él en enero. Los herederos de Marvin Gaye le denunciaron por plagio en Blurred Lines. Ni sus singles posteriores (Give It 2 U, Feel Good) ni su disco para recuperar a Patton (Paula) le interesaron a nadie y cuando Twitter invitó a los usuarios a hacerle preguntas para promocionar el álbum, internet torpedeó la iniciativa con preguntas como “Si una mujer dice que no pero tú ‘sabes que ella quiere’, ¿cuántos años cumplirías en la cárcel?” o “Ahora que has convertido que ser un perturbado insidioso y un depredador sexual misógino resulte comercialmente viable, ¿cuál es el siguiente paso?”. Thicke no ha lanzado ningún disco desde entonces. No hizo falta decir su nombre tres veces para que este Bitelchús desapareciese. Bastó con no decir su nombre en absoluto.

Miley Cyrus, por su parte, reflexiona (ahora sí con madurez real) sobre el incidente. “Debería haber sido más chocante cuando tenía 11 o 12 años y aparecía maquillada, con una peluca y llevando ropa que me había obligado a llevar un grupo de hombres mayores” asegura. Y lo cierto es que, cuando antes del twerking apareció en Can’t Be Tamed (“no pueden domarme”) semidesnuda y contoneándose dentro de una jaula, nadie se escandalizó. Porque aquella actitud sí respondía a una sexualización adolescente socialmente aceptada: lo que sorprendió del twerking es que Miley saliese afeada, desafiante y en control de sus espasmos de pelvis.

Un récord de tuits (306000 por minuto), una parodia de Arturo Valls en Tu cara me suena y un disco de pop-country después, Miley Cyrus sigue señalando el twerkingate como el instante que le cambió la vida en todos los sentidos, entre otros porque ahora participa en todas las acciones benéficas que puede. “Me di cuenta de que, si la gente ha hablar tanto sobre lo que hago debería convertirlo en algo bueno. En algo que cambie la vida de la gente, no solo hacer cosas que luego se convertirán en disfraces de Halloween”, explica. Al año siguiente, Cyrus acudió a los premios de la MTV con un joven sin hogar para que recogiese el premio a vídeo del año por Wrecking Ball. Dos años más tarde, el chaval vendió la estatuilla por 15.000 dólares.

Fuente: revistavanityfair.es