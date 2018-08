Aurora busca que la Comisión Técnica apruebe a estadio Urabi

Los representantes de la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) inspeccionarán el estadio Municipal de Colcapirhua, a solicitud de los dirigentes de Aurora que vieron este escenario como la mejor opción para albergar el encuentro de este sábado (15:00) ante The Strongest.

Javier Suárez, miembro de la instancia técnica informó que arribará hoy en horas de la mañana a Cochabamba, para realizar dicha inspección tras haber recibido la solicitud formal del club Aurora.

Ayer por la tarde, Jaime Cornejo, presidente del Equipo del Pueblo, anunció que pidieron que los representantes de la Comisión lleguen hoy a esta ciudad.

En caso de que la Comisión Técnica considere que el escenario de Colcapirhua puede albergar un partido de la Primera División, éste será sede del cotejo de la novena fecha.

En la convocatoria que se aprobó antes de iniciar el campeonato, Aurora inscribió como escenarios alternativos a Ivirgarzama y Jesús Bermúdez (Oruro). Si bien tienen inscrito el de Sacaba como alternativo, éste fue sede desde el inicio del Apertura debido a que el estadio Félix Capriles, aún no está disponible.

Inicialmente, después de haber arribado de Santa Cruz vía terrestre, el cuerpo técnico de Aurora, a la cabeza de Marcos Ferrufino, se marchó hasta Tiquipaya. Los jugadores se quedaron en el complejo deportivo a realizar trabajo regenerativo.

“Ahora vamos a ir a ver el estadio de Tiquipaya, hoy (por ayer) se tomará la decisión. Vamos a analizar, esperemos escoger lo mejor”, declaró el técnico orureño.

Por otro lado, Javier Suárez, miembro de la Comisión Técnica, al ser consultado, por este medio sobre esta posibilidad, afirmó que lo que Aurora buscaba hacer era reprogramar la fecha del partido. Algo que no fue bien recibido por la dirigencia atigrada.

“Lo que pasa es que Aurora quiere reprogramar, pero The Strongest no quiere. El Tigre mandó una carta a la comisión técnica y dijo que Aurora tiene que usar sus estadios alternativos. Ellos no quieren que se cambie de fecha”, enfatizó Suárez.

Con anticipación, Ricardo Llano, dirigente de The Strongest, se pronunció al respecto y declaró que el club se niega a parar este fin de semana debido a que se aproxima el receso por la fecha FIFA y no quieren que su plantilla pierda ritmo.

Ante la posibilidad de jugar en La Paz, Ferrufino opinó que “puede que hasta nos den un hotel de cinco estrellas, pero no es conveniente. Nosotros queremos ser locales”.

Aurora se quedó sin estadio para el encuentro debido a la inauguración de los Juegos Plurinacionales.

El estadio de Sacaba albergará el sábado la inauguración de los Juegos Plurinacionales.

ESTADIO URABI TIENE MENOS CAPACIDAD

El estadio Municipal de Colcapirhua cuenta con una capacidad máxima para albergar a 3 mil espectadores, reduciendo casi a la mitad de la que tiene el estadio de Sacaba. El escenario sacabeño tiene un aforo de 6.200 personas.

Este dato seguramente será tomado en cuenta por la Comisión Técnica que llevará a cabo la inspección en esta jornada.

LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL ESCENARIO

Los escenarios deportivos que alberguen partidos de la División Profesional deben cumplir con una serie de requisitos para que la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la apruebe como un escenario alternativo.

De acuerdo al artículo 31 del reglamento general del Campeonato Apertura y Clausura 2018, los escenarios deportivos donde se disputen partidos oficiales deben reunir, obligatoriamente, condiciones mínimas de capacidad, dimensiones y condiciones de seguridad.

“Los escenarios deportivos deben tener una capacidad mínima para acoger, cómodamente, a por lo menos 6 mil espectadores, salvo situaciones excepcionales que deben ser aprobadas por el Comité Ejecutivo”, señala parte del artículo que fue aprobado por los 14 clubes profesionales.

En cuanto a las condiciones de seguridad, se deben tomar en cuenta los ingresos, salidas de emergencia, servicios sanitarios, áreas de parqueo, muros perimetrales, además de vestuarios, casamatas y cabinas para los medios que transmiten los partidos de fútbol.

Todos estos requisitos, establecidos en la normativa de la División Profesional, serán analizados en la inspección que se tiene prevista para esta jornada en el municipio de Colcapirhua.