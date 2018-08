Blooming: Se cumple plazo de amurallar

Blooming. Los dirigentes no han tenido ningún tipo de contacto con Negrete para llegar a un arreglo . Se le debe 750 mil dólares por una deuda del 2016.





El tiempo corre para Blooming, ya que entre hoy y mañana entraría Marisol Negrete acompañada de la Policía para tomar posesión de los 7.782,5 metros cuadrados que le corresponden como pago de una deuda que ascendió hasta 750 mil dólares de un préstamo que hizo al directorio, a la cabeza de Jerjes Justiniano el 2016. Hasta el momento, la dirigencia no se acercó a Negrete para solucionar el tema, a pesar de que Tico Lozada, exdirigente de la academia, les pidió públicamente que se sienten a negociar.

Agota todos los recursos. “Estoy siguiendo el curso que debo seguir. Ya presenté mi memorial al Comando de la Policía y son de 48 a 72 horas que tengo que esperar. Voy a ir en la tarde (ayer) para ver en qué parte vamos. También voy a ir acompañada de la Defensora de la Niñez, porque hay niños entrenando ahí y vamos a ingresar”, dijo Negrete. La abogada, que prestó al directorio de Blooming $us 300 mil para salvarlos de una situación económica, señaló que solo espera que la Policía le dé el visto bueno para acompañarla.

“Eso tiene que ser el momento que la Policía me diga. Puede ser mañana (hoy), estamos dentro del plazo.

Mi memorial lo presenté ayer (lunes). Me imagino que hasta mañana (hoy) me estarán diciendo que entremos el jueves porque son 72 horas como máximo”, agregó la afectada.

Consultada sobre la demanda por Lesión Enorme en su contra -la dirigencia la demandó por querer adueñarse de un terreno que vale más de lo que pagó– Negrete no se mostró preocupada porque eso no le afecta en su ingreso a la sede. “No me afecta en nada. En el Código indica claro, la Lesión Enorme es cuando se afecta o yo afecto económicamente a la persona que me transfiere, en este caso a los esposos Parejas. En este caso, en qué he afectado. Yo no he buscado a nadie, a mí me buscaron para que les preste ese dinero. No me aproveché de nadie. En realidad la Lesión Enorme es cuando se aprovechan de alguien y cuando se aprovechan de personas que no conocen. Aquí todos nos conocemos, como abogados”, finalizó.

Les pidió que lleguen a un acuerdo. “La dirigencia tiene que sentarse a dialogar, a negociar con la señora Negrete para arreglar este problema”, afirmó Lozada, en una conferencia de prensa. El exdirigente celeste también acotó que no metan a su hermana Ruth Lozada en este problemas porque es un problema entre Blooming y Negrete.

“No dañen ni metan a mi hermana (Ruth), que no tiene nada que ver y tampoco a mí”, enfatizó Lozada.

Por su parte la dirigencia académica se mantiene en reserva. Hace unos días atrás, Tito Paz, gerente general de Blooming, habló con este medio indicando que no es tan fácil entrar y tomar posesión. “No puede tomar posesión porque es otro juicio para eso. La sede está a nombre de terceros particulares y es el club el que tiene posesión de la misma. No es tan sencillo tomar posesión”, concluyó Paz.

2 Años

pasaron desde que adquirieron la deuda y no pueden pagarla.

El equipo titular hizo trabajo de regeneración

El primer plantel volvió a las prácticas luego de haber caído en La Paz ante Bolívar por 3-0. Los titulares se dedicaron a realizar ejercicios regenerativos, mientras que los demás tuvieron un partido amistoso con la reserva. Los académicos preparan para enfrentar a Aurora el próximo lunes 28 de agosto en el ‘Tahuichi’ (20:30).

“Vamos a volcar la página, a pensar en Aurora y entrenar de la mejor manera. Es una lucha sana con Daniel Vaca, el ‘Profe’ decidirá a quién pone en el arco”, dijo Rubén Cordano.

Fuente: eldia.com.bo