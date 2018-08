Bolivia 2022 se enfrenta a los grandes de Brasil

El equipo sub 14 del proyecto realiza una gira deportiva (concluye el viernes) en la que ya se ha enfrentado a equipos de Sao Paulo y Río de Janeiro como el Corinthians, Santos, Botafogo y Fluminense.

Con el objetivo de ganar un roce internacional ante equipos de primer nivel, el equipo sub 14 del proyecto Bolivia 2022, encara una gira deportiva en Brasil en donde se ha enfrentado a los clubes más grandes de ese país logrando resultados interesantes ante rivales de mucho peso como Corinthians, Santos, Botafogo y Fluminense.

Los muchachos, que son dirigidos por Óscar Ramírez, saltaron a la cancha el pasado 23 frente al Timao, rival al que vencieron por 4 a 1 con goles de Franco Suárez, Enzo Monteior y Miguel Terceros.

En el segundo encuentro una serie de desaciertos dejó un resultado adverso de 0-5 ante Deportivo Brasil. Luego fue el turno de enfrentarse al Santos, encuentro que terminó con un empate sin goles. Ante el Botafogo fue 3-6 y este miércoles cayó ante Fluminense (0-2).

Para el jueves está contemplado un partido ante Trops FC y la gira concluirá el viernes con el duelo ante Boavista.

Acabado el partido ante Santos, ambos equipos se tomaron una fotografía juntos

La delegación, compuesta por 22 personas entre jugadores y cuerpo técnico, tiene programado su retorno a Santa Cruz para el 2 de septiembre. El presidente de Bolivia 2022, Jordi Chaparro, acompaña al grupo.

Más del proyecto

Actualmente el proyecto Bolivia 2022 tiene trabajando a sus diferentes categorías en el predio de la Universidad Ecológica y mantiene a los chicos de su escuela formándose en el predio de la Fundación Gol en el Barrio Urbari.

Los equipos de élite (sub 11, sub 13 y sub 14) compiten en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) ocupando los primeros lugares y disputando la Copa de Oro; mientras que su categoría sub 16, está en el podio de la tabla en la Primera de Ascenso.

Dentro de la planificación, están contemplados para este año, más torneos y giras en el exterior del país, esto para mejorar el nivel de los chicos que se están formando en esta academia.

Fuente: diez.bo