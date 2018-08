Luego de que el viceministro de régimen interior, José Luis Quiroga, hiciera llegar una denuncia contra la diputada demócrata Eliane Capobianco a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, la legisladora denunció desde sus cuentas en Facebook y Twitter que el gobierno busca acallarla por su investigación sobre el fallecimiento de un estudiante de la UPEA en un operativo de represión policial.

“Pretenden callarme, pretenden suspenderme como Diputada por Fiscalizar la muerte del Universitario Jonathan Quispe de El Alto y lo voy seguir haciendo porque como madre temo por nuestros jóvenes que salen a protestar y que sean alcanzados por una canica”, escribió Capobianco en las redes sociales.

Y agregó: “Pero en el fondo, sé que no es solo eso, quieren callar mi grito diario y permanente exigiendo se respete nuestro voto que el 21 F dijo NO. Soy una guerrera y no me voy a callar, voy a seguir luchando por los Bolivianos, y especialmente porque se restablezca la Democracia y para que haya un mejor futuro para Bolivia!!!”.

Fuente: http://estotambiensucede.com