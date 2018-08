Cardozo asegura que la población de Yacuiba rechazará la Carta Orgánica en el referéndum

El asambleísta por el Chacho y por Unidad Departamental Autonomista (UDA) Wilman Cardozo ha asegurado que en el referendum por la Carta Orgánica del municipio de Yacuiba la gran mayoría de la población votará por el no, ya que se encuentran “molestos” por la posición de algunas autoridades municipales que se han pasado a Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El referedum va a ser este domingo en Yacuiba y prácticamente ese referendum apunta de manera inédita a un no rotundo, la gente está sumamente molesta a consecuencia de la actitud de algunas autoridades que se han pasado de la oposición al MAS”, ha mencionado.

En este sentido, ha tildado al alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos y a varios de sus concejales de haberse “cambiado de bando” y de unirse a las filas del MAS, siendo “personas inescrupulosas”.

“Son gente inescrupulosa, gente que no tiene moral para presentarle nada al pueblo, por más que este bien hecho, bien redactado y en esa lógica la población ha tomado ese rumbo y acuérdense de mi, yo he expresado públicamente mi criterio que no estoy de acuerdo con esa Carta Orgánica que se va a poner en consideración en Yacuiba, son más de 2.000.000 de bolivianos que se van a tirar al agua“, ha señalado.

Además, Cardozo planea demostrar a las autoridades chaqueñas que sigue teniendo poder político en la región del Chaco ya que de ganar el no a la Carta Orgánica demostrará que el Chacho no le pertenece al MAS.

“Por lo tanto el día domingo para demostrar también a algunos actores políticos aquí en Tarija, algunos ya me dan por muerto políticamente. Vamos a ver quien gana, gana el MAS con todos sus aliados el día domingo o gana el pueblo, el sí obviamente es del MAS donde está el alcalde de Yacuiba y la gran mayoría de los concejales”, ha manifestado.