Carvajal al Gobierno: “Me siento más fuerte que nunca”

La presidenta de la Asamblea Permanente de DDHH de Bolivia dice que recibió apoyo de la ciudadanía y de gente cercana al oficialismo. Afirma que no dejará de defender los derechos humanos.

Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB, en una anterior entrevista con este medio. Foto:Archivo / Página Siete

Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), aseguró que los ataques del Gobierno en su contra no le preocupan y que se siente fortalecida por el apoyo que recibió de la población y de organizaciones.

“Me siento más fuerte que nunca. Fuerte siempre he sido, la gente me conoce, sabe que he recibido ataques, eso no me da derecho a que llore”, afirmó Carvajal a Página Siete.

La semana pasada, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a Carvajal de estar involucrada en la muerte del teniente Daynor Sandoval, quien falleció en un choque entre policías y cocaleros de los Yungas.

En respuesta, la presidenta de la APDHB conminó a Romero a retirar la acusación en su contra. La pasada jornada, la activista aseguró que recibió apoyo de personas cercanas al oficialismo.

“Gente de todo lado, organizaciones, me apoyaron. Hubo gente del mismo Gobierno que me dejó su ayuda; me dijeron: ‘Amparo, no estás sola, es tu derecho y estás en tu verdad’, pero no quieren se diga que de ellos viene la ayuda”, expresó la activista, antes de indicar que no dejará de defender los derechos humanos.

Carvajal mostró varias cartas de respaldo que le enviaron ante los ataques del Gobierno. Entre las misivas hay una nota firmada por al menos 20 representantes de juntas vecinales y un documento de la Asociación de Intépretes de Lengua de Señas.

Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, aseguró que la presidenta de la APDHB está fortalecida y que “no se siente debilitada”. Dijo que el respaldo de organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos y de “la población en general, no van a permitir que ella calle”.

“Tratan de estigmatizar a quienes luchan en defensa de los derechos humanos y como Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) no lo vamos a permitir”, afirmó.

Ayer, Carvajal informó que el ministro Romero le envió una carta, en la que, entre otros detalles, le indicó que llama la atención que no lamente el deceso del efectivo en La Asunta, algo que la presidenta de la APDHB rechazó. Agregó que “en su momento” expresó su condolencia.

Página Siete / María Carballo / La Paz

Nota relacionada: La presidente de DDHH reta a ministro Romero: “me detiene o se disculpa”