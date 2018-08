Caso Medalla. General expresa molestia: “está pasando lo de siempre, los militares son procesados y los políticos salen libres”

Por primera vez en sus más de 12 años en el poder, Evo Morales no pudo lucir el pasado 8 de agosto la medalla presidencial de Bolivia en un desfile militar que cerró las fiestas patrias. Ladrones robaron la joya de un auto estacionado frente a un prostíbulo y horas después la abandonaron en una iglesia. Foto ilustrativa de los símbolos presidenciales (AP).

Exjefe militar: Hay acoso de justicia y policía a las FFAA

Caso robo medalla presidencial.

Foto ilustrativa tomada de senado.bo

“Da la impresión que jueces, fiscales y policías en cuanto se enteran que es un militar lo quieren meter a la cárcel”, declaró el exjefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, general de ejército en retiro Tomás Peña y Lillo con relación al caso del robo de la medalla presidencial y la sanción a dos militares por este hecho.

El general considera que en el caso del teniente procesado, que tenía bajo su responsabilidad la medalla y la banda presidencial, hubo una exageración porque al margen de darle una sanción drástica como es la baja, se le inicia un juicio en la vía ordinaria que no corresponde, el caso debió tratarse en la justicia militar, según dijo.

“Ha sido sancionado con lo peor que le puede pasar, la baja ¿Acaso constituye un peligro para la sociedad? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Qué quieren hacer con él? ¿Quieren fusilarlo? Cometió una gravísima irresponsabilidad, esa irresponsabilidad ha sido sancionada con la baja”, señaló.

Peña y Lillo asegura que el teniente no cometió un delito, fue una falta grave dentro los deberes militares que tenía y por eso correspondía la instancia de la justicia militar.

“A mí me parece que hay un acoso de parte de lagunas autoridades judiciales, lo cual no es correcto. Eso, a mi modo de ver, va a provocar una reacción en el personal militar. (…) Yo sugeriría que ya el mando tome las previsiones con respecto a esto, es decir que no vuelva a ocurrir”, declaró.

Jefe Casa Militar

Con relación a la destitución del jefe de la Casa Militar y la declaración del Ministro de Defensa, Javier Zabaleta, en sentido de que también podría recibir la baja de las Fuerzas Armadas, el general Peña y Lillo rechazó las palabras del Ministro.

“El señor Ministro no tiene ninguna función ni tuición para ordenar la baja del jefe de la Casa Militar; él ha sido responsable, pero no culpable, como consecuencia ha sido relevado del cargo. Me parece que acá hay un desconocimiento del sistema jurídico militar”, sostuvo.

Se le consultó al general si él considera que también debería establecerse responsabilidades entre las autoridades de gobierno, su respuesta fue la siguiente:

“Evidentemente, tenemos pues un Ministro de la Presidencia, me imagino que él ha debido cotejar todo el reglamento correspondiente que debería haberse llevado a cabo y que tiene que funcionar. Está pasando lo de siempre, los militares son procesados y los políticos salen libres. (…) Todo esto está alarmando tremendamente al personal militar”, dijo Peña y Lillo.

Relación resquebrajada

“Creo que hay una relación de confianza entre el mando y el gobierno , pero resquebrajada porque hay ciertos elementos del gobierno que no pueden ocultar su odio a las Fuerzas Armadas y ciertos elementos del gobierno que intentan resquebrajar no sólo la unidad, sino la misma institucionalidad de los militares”, declaró el general Peña y Lillo.

El exjefe de operaciones de la Fuerzas Armadas reconoció que ha habido mejoras para la institución castrense, pero no es suficiente, hay aspectos pendientes que generan descontento.

“Debo hacer notar claramente que hay mucho descontento por el problema de la falta de dotación de equipo de combate para las Fuerzas Armadas, es decir, se posterga y se posterga, da la impresión de que se nos estuviera mintiendo. Cómo es posible que nuestros suboficiales y sargentos tengan que comprarse su propio uniforme de combate ¿Tenemos que comprarnos nuestros cañones, nuestros tanques, nuestra propia munición? Necesitamos volver a la calidad que teníamos antes”, dijo el general.

Erbol / La Paz