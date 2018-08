Caso UPEA: Ministro Romero afirma que tiene solvencia moral de resolver conflictos de forma dialogada

El acto de interpelación del ministro de Gobierno sobre el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) concluyó con el orden del día puro y simple que aprobó su informe.

Interpelación al ministro Romero por el caso UPEA. Foto: ANF

La Paz, 21 de agosto (ANF).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró su inocencia en la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila y dijo que tiene solvencia moral de haber resuelto conflictos de manera dialogada por lo que nunca ordenaría disparar contra una protesta, y mucho menos contra estudiantes.

“El ministro de Gobierno que habla tiene por suerte el antecedente de solvencia moral de ser el ministro que más participación ha tenido en la resolución dialogada de conflictos sociales de alta envergadura como el conflicto de mineros de Colquiri, el conflicto de Salud de los estudiantes, el motín de la Policía, el colegio médico”, enumeró la autoridad en el acto de interpelación en el Legislativo por las acciones llevadas adelante para controlar las protestas de los estudiantes de la UPEA que demandaban mayor presupuesto.

El 24 de mayo, en medio de una bloqueo universitario, Jonathan Quispe Vila fue herido de muerte por el disparo de una canica. En un primer momento el ministro Romero culpó a los propios estudiantes por el hecho, incluso amenazó con proceso a quien diga lo contrario. Luego de las investigaciones por la presión de los universitarios que exigían su renuncia, dijo que fue un policía el que disparó la canica.

Romero reiteró que el día del deceso del universitario por la intervención policial, él se encontraba en el Chapare y que su responsabilidad no es funcional con el policía que disparó la canica contra Jonathan y le quitó la vida. El ministro fue acusado por asesinato por la abogada Paola Barriga, defensora de la familia del universitario.

“Yo quiero decirles que en cualquier proceso vamos a asumir nuestra defensa, porque el ministro que habla ni siquiera se encontraba físicamente en La Paz (…), lamentablemente se ha politizado tan desafortunadamente este hecho que se ha presentado una querella contra el ministro por asesinato. Nosotros vamos a enfrentar cualquier juicio nacional o internacional, no somos personas que salimos corriendo, ni encubrimos ni tapamos nada”, dijo en su defensa.

Explicó que los asesinatos por encargo son planificados y premeditados y tiene que haber una relación vinculante entre la víctima y el victimario, y “yo al señor Jonathan Quispe no lo he conocido nunca ni tampoco de manera personal al subteniente Casanova (que hizo el disparo), así es que no podía yo ordenar que disparen la canica contra el universitario”.

Indicó que lleva varios años al frente del Ministerio de Gobierno y sabe cuando una movilización es legítima y busca razonablemente en una mesa de diálogo arribar a soluciones, pero “cuando una movilización es desnaturalizada porque factores externos se meten y tratan de aprovecharse, obviamente van a frustra un escenario de diálogo”.

Dijo que la expresión de esa desnaturalización fue la violencia que se ha ejercido contra los policías, donde a uno se le prende fuego.

Responsabilizó al rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) de soliviantar las movilizaciones, pero “abandonar a los universitarios” cuando le dijeron que debe cumplir sus compromisos y revisar la coparticipación tributaria. “Se hizo a un lado y dejó librados a su suerte a los estudiantes”, mencionó.

Remató señalando que “nunca un ministro y un gobierno que plantea como metodología de trabajo la construcción de consensos y el diálogo va a ordenar que haya represión contra sectores populares, y menos contra estudiantes”.

