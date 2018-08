César Farías presentó la nómina de convocados para el seleccionado nacional

César Farías, timonel del seleccionado boliviano de fútbol, presentó este miércoles, la nómina de convocados para los amistosos que disputarán en la fecha FIFA de septiembre.

Farías convocó un total de 25 jugadores, que de momento se enfrentarán en amistoso a Arabia Saudita, con fecha por definir.

De esta forma quedó organizada la convocatoria:

Arqueros: Carlos Lampa (Huachipato-Chile), Guillermo Viscarra (Oriente Petrolero).

Defensas: José Sagredo (Blooming), Harry Céspedes (Royal Pari), Gabriel Valverde (The Strongest), Jordy Candia (Sport Boys), Luis Haquin (Oriente Petrolero), Óscar Ribera (Sport Boys), Danny Bejarano (Oriente Petrolero) y Carlos Áñez (Oriente Petrolero).

Mediocampistas: Diego Wayar (The Strongest), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Raúl Castro (The Strongest), Jhasmani Campos (The Strongest), Rudy Cardozo (The Strongest), Moisés Villarroel (Bolívar), Jorge Rojas (Sport Boys), Alexis Rivera (Oriente Petrolero) y José Vargas (Blooming).

Delanteros: Marcelo Martins (Wuhan Zall-China), Henry Vaca (The Strongest), Leonardo Vaca (Blooming), Gilbert Álvarez (Al Hazm Rass- Arabia Saudita) y Bruno Miranda (DC United-Estados Unidos).

Fuente: ABI