César Salinas: “Entiendan que deben mejorar sus estadios”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, señaló ayer que el Servicio Departamental del Deporte (Sedede) de cada ciudad debe realizar mejoras en los estadios que regenta y adecuarlos a los requisitos que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“Nos vamos a reunir con todos los que se pueda, porque lo que la Conmebol ignora es que por ejemplo The Strongest no es dueño del estadio Hernando Siles, en La Paz, como un ejemplo. Entonces, debemos hablar con el Sedede de La Paz. Por la reunión que se tuvo hay un desconocimiento de los requisitos que exige la Conmebol, incluso allá una autoridad dijo que el Sedede no vive del fútbol y que se puede jugar donde quieran”, sostuvo.

Consultado sobre el caso del estadio Félix Capriles, Salinas dijo que esperan la llegada de un delegado de la Conmebol para que sea este personero el que indique cuáles son los requisitos que solicita la Conmebol, al respecto.

“Hay que tener una reunión si es posible con un delegado de la Conmebol para que la gente de los Sedede entiendan que deben mejorar sus estadios, los clubes pagamos el 10 por ciento en alquiler y eso suma mucho si lo sumamos cuantitativamente en un año”, dijo.

El escenario cochabambino fue remozado para los XI Juegos Suramericanos, sin embargo, no se tiene conocimiento de las especificaciones que se requieren para cubrir con lo que manda la Conmebol.

Salinas señaló que los ingresos son mayores cuando se albergan partidos internacionales, por lo que los requisitos no podrán ser obviados en este sentido.

“No podemos ser buenos para cobrar y no tener un ambiente en buen estado. Tenemos que trabajar fuerte en estos meses que quedan para que en enero lleguemos con condiciones mínimas, si no queremos tener problemas”, explicó.

Salinas no supo detallar los puntos que exige la Conmebol, pero puso como ejemplo el hecho de que cada escenario debe tener un generador propio de electricidad, lo que a decir del titular no tiene un bajo costo, empero debe ser adquirido de manera obligatoria.

De todas formas, adelantó que se tendrán reuniones con los responsables de los escenarios para adelantarles cuáles son las exigencias del ente sudamericano.

Otros temas

Otro tema al que hizo referencia Salinas fue sobre la selección nacional. El dirigente señaló que sólo se deben tres partidos amistosos a Eurodata, por lo que en esta fecha FIFA y en la próxima se cubrirá con aquella deuda.

“Nosotros somos, si vale el término, prisioneros de Eurodata, y en esta primera fecha la FIFA y ellos están consiguiendo los dos amistosos. La mitad de la segunda fecha FIFA también le corresponde a Eurodata, con eso vamos a cerrar un mal acuerdo heredado por la FBF. Nosotros ya vamos a tener la libertad de poder conseguir los rivales que podamos en la segunda media fecha FIFA y en la tercera”, explicó.

Por otra parte, el titular federativo dijo que por cada partido amistoso que se disputa, la FBF debe desembolsar al menos 70 mil dólares, que representan una pérdida directa para la federación nacional.

En las siguientes tres fechas FIFA, la entidad nacional tendrá que desembolsar al menos 210 mil dólares de las arcas federativas, que no registran ingreso alguno por ningún concepto.

A los jugadores se les adeuda el bono de presentación de los partidos frente a Curazao.

FEDERACIÓN ORGANIZA OTROS CINCO CURSOS

Además del curso que se desarrolla para entrenadores de arqueros, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene previsto realizar otros cinco hasta diciembre de este año.

“Si pensamos hacerlos, tenemos ocho cursos y vamos en el tercero. Vamos a hacer para el fútbol femenino, fútsal, fútbol playa, fútbol juvenil y el tema antidoping”, comentó el presidente de la entidad, César Salinas.

El exarquero Esteban Pogany es el responsable de dictar el taller que finaliza mañana.

FBF Y JUGADORES TOCARÁN EL TEMA DE LOS BONOS

REDACCIÓN CENTRAL

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, señaló ayer que aún no se puede hablar de modificar los montos que se entrega por bonos de presentación y viáticos a los jugadores, por lo que dejó el tema pendiente hasta enero.

“No quiero hablar de modificar, pero sí hay montos de bonos de presentación, más los viáticos. En su momento, cuando empecemos formalmente en enero, (tendremos) montos definitivos para que no volvamos a tocar el tema de premios hasta el Mundial de Catar en 2022”, sostuvo.

En las pasadas Eliminatorias, la FBF entregó un bono de presentación de 1.500 dólares por partido a cada jugador, además de un premio de 3.000 por ganar en La Paz y un extra de 5.000 dólares en caso de ganar fuera de casa. El premio se reducía a 2.000 por lograr un empate.

Estos montos fueron acordados en la gestión de Marco Ortega; sin embargo, Salinas dijo que recién pretende revisarlos el próximo año.