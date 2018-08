‘Chavo’ Primer intento

Motores. Competirá en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country este fin de semana. Dejó la moto después de 23 años de trayectoria nacional e internacional.







Todo está listo para el debut de Juan Carlos Salvatierra en cuatriciclos. El piloto boliviano, que ha representado a Bolivia en ocho ediciones del Rally Dakar, será uno de los protagonistas del Desafío Ruta 40, prueba que se desarrollará en Argentina entre el 25 y 31 de agosto. La competencia, que forma parte del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, será especial para Chavo, ya que marcará su debut internacional a bordo de un vehículo de cuatro ruedas. Desde el inicio de su carrera en deportes de motor, hace 23 años, Salvatierra casi siempre había competido en la categoría motocicletas.

Otro tipo de técnica. “Muy feliz por estar ya en el quads en el que voy a competir el Dakar 2019 y, obviamente, el campeonato mundial en Argentina 'Ruta 40'. De entrada me sentí muy cómodo y cada vez que voy manejando va mejorando la sensación y vamos haciendo pequeños ajustes para que me permita ir más rápido”, comentó Salvatierra. El piloto hizo una demostración en el motódromo de la Villa Deportiva “Abraham Telchi” donde dio a conocer su máquina. “Las curvas son lo principal que cambia entre la cuadra y la moto. En la moto tenés que ser una sola pieza, trabajar en conjunto, moverte junto a la moto. Esto no sucede en la cuadra, es lo contrario. En las curvas sobre todo tenés que disociarte de la cuadra para contrapesar el peso en las curvas y evitar volcarte. Después en los caminos y en los saltos es muy similar. La experiencia en la navegación también es la misma”, agregó el piloto.

A prueba toda su destreza. En el Desafío Ruta 40, Salvatierra recorrerá parte del noroeste argentino a bordo del cuatriciclo Barren Racer One 690, una máquina fabricada en Holanda y desarrollada por los ingenieros de KTM. La competencia en territorio argentino se dividirá en cinco etapas que tendrán como cabeceras las ciudades de San Miguel de Tucumán, Belén y Tinogasta -en la provincia de Catamarca-, Villa Unión -en La Rioja-, y por último la ciudad de San Juan. La misma forma parte de la preparación de “Chavo” con miras al Dakar 2019. En septiembre también estará presente en el Desafío Inca. La prueba forma parte del Dakar Series y se realizará entre el 14 y 16 de septiembre en Perú.

10 Posición

Es la que logró en 2017 en el Dakar. La mejor que tuvo en su trayectoria.

8 Dakar

Tiene en su haber 'Chavo'. Todas las corrió a bordo de una moto.

