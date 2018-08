Christina Aguilera explica el poderoso motivo por el qué nunca ha querido salir con hombres famosos

Si algún día hacen el remake de ‘Notting Hill’, ya tenemos aquí la candidata perfecta para interpretar el papel de Julia Roberts.

Aunque en teoría son los polos opuestos los que más se atraen, hay una razón por la que todo el mundo acaba saliendo siempre con alguien que se parece mucho a ellos mismos: cuando compartes las mismas aficiones y estilo de vida, pasar tanto tiempo juntos siempre es mucho más sencillo.

Esto explica bastante por qué los famosos suelen ser tan endogámicos cuando se enamoran exclusivamente de gente de su casta. Se llama apostar a lo seguro, y quien no lo entienda, que vuelva a ver otra vez la película Notting Hill, donde explican muy bien todos los problemas a los que tienes que enfrentarte cuando comienzas a salir con una estrella de Hollywood.

Claro que no todas las celebridades disfrutan tirando por el camino sencillo. Algunas como Christina Aguilera no conciben enamorarse de alguien que pertenezca a su mismo mundo. Aunque no se trata de hacer un homenaje a La Sirenita porque la historia de Ariel y el príncipe Eric la dejara marcada de pequeña, sino de algo mucho más práctico.

“He tenido muchas oportunidades para salir con hombres famosos, pero no es mi estilo tener citas con personas que están en este negocio”, explica la cantante en una entrevista reciente con Cosmopolitan de la que también es portada.

“Tienes que estar muy mal si quieres trabajar en la industria del espectáculo. Y yo ya tengo mis propios problemas al hacerlo. Por eso creo que solo puedo manejar las relaciones donde solo una de las personas es famosa. Y en mi caso siempre seré yo esa persona”, explica.

Quizás es por eso por lo que Aguilera está tan feliz al lado de Matthew Rutler, al que conoció en 2010 mientras rodaba Burlesque, película que ella protagonizó junto a Cher en la que su actual prometido trabajaba de asistente de producción. Vamos, que con lo de no salir con nadie que trabaje en la industria del espectáculo en realidad la cantante quería decir no salir con nadie que se ponga delante de la cámara y te robe el foco.

Claro que a no ser que seas Britney Spears besando a Madonna en el escenario y las cámaras te saquen de plano para captar la reacción de Justin Timberlake… ¿Quién iba a ser capaz de robárselo?

Fuente: revistavanityfair.es