Coca: Leyes se lavó las manos en el caso mochilas y culpó de todo a sus servidores públicos

Sergio Coca, exabogado del alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, aseguró que la autoridad edil se lavó las manos y culpó a sus servidores públicos por las irregularidades en la adquisición de mochilas escolares para la gestión 2017 y 2018.

“Ante la Fiscalía dijo que no hizo nada y que absolutamente todo lo hicieron sus servidores públicos, es decir que se lavó las manos y lo servidores públicos que lo apoyamos y fuimos sus amigos, habíamos sido los culpables“, dijo Coca molesto ante los medios de comunicación.

Por otro lado Coca, que fue secretario de Gobernabilidad y también de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Cochabamba, dijo que durante sus funciones no tuvo conocimiento de las irregularidades en la adquisidor de mochilas escolares. “Si yo me hubiera enterado que había orden de dar de forma anticipada la información de las mochilas, me habría retirado hace tiempo”, indicó.

“Las personas afines a José María Leyes, que se reúnen los sábados y domingos en su domicilio, siguen planificando actos en contra de la gestión municipal”, enfatizó Coca.

Asimismo, indicó que seis veces fue citado ante la Fiscalía para declarar por el caso mochilas, lo que a su criterio significa un perjuicio para su familia y el ejercicio de su profesión como abogado. “Eso es lo que me ha dejado la amistad con José María Leyes”, agregó.

Coca también señaló que tenía visiones y ambiciones de orden político que ahora las retiró porque se enteró “lo que hacían en desconocimiento de todos lo que entraron a hacer gestión”.

Dijo también que Leyes prepara desde su domicilio un boicot contra “todos los que eran Demócratas y contra la alcaldesa suplente Karen Suárez”.

“José María Leyes ha hecho un daño municipal y ha hecho un daño a las personas y a las familias. Él se debería preocupar de reparar todo ese daño, enfrentar la justicia y dejar en paz la gestión municipal”, recalcó.

Finalmente dijo que por su presunta implicancia en el caso mochilas, su padre sufrió un infarto. “Yo eso no le voy a disculpar jamás en la vida a José María Leyes”, concluyó.

El alcalde Leyes y otras personas son investigados desde abril por la presunta adquisición irregular de 91 mil mochilas en 2018 con una inversión de 12,4 millones de bolivianos y de 91 mil en 2017 con 11,1 millones.