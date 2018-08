Cocarico: Incremento del 6% de la producción de la hoja de coca es manejable

El ministro César Cocarico de Desarrollo Rural aseguró que la reducción de la hoja de coca nunca fue un trabajo fácil y que haya habido un incremento no es extraño, pero que esta cifra es manejable.

Hay un crecimiento de 6% es cierto, sin embargo hay otros países que tienen un incremento desmesurado como Colombia por ejemplo. En Bolivia cada año siempre se ha producido más por encima de los permitido pero siempre se ha erradicado. deberíamos estar produciendo unas 20.200 pero estamos por encima de las 24.000.

Cocarico recordó que años antes se erradicaba 10.000 hectáreas de coca, hoy seguimos erradicando, sin embargo no es suficiente y hay que seguir trabajando. La zona más conflictiva es la de La Asunta, sin embargo eso no quiere decir que no se va erradicar los cultivos que son ilegales, que están fuera de la norma.

Por otro lado el ministro Cocarico reafirmó que existe producción de la hoja de coca en el polígono 7 del Tipnis, está producción es ilegal porque no conocemos que venga de productores con registro catastro por lo que esta coca será erradicada y no hay negociación alguna en este caso ya que la ley prohíbe la plantación de coca en parques y reservas forestales.

Lo lamentable de todo esto según el ministro es que se da un mal mensaje sobre la hoja sagrada, si bien el incremento del 6 % de producción es manejable hay que evitar que esta tendencia de incremento continúe.

Fuente de vídeo: Que no me pierda, red UNO