Cochabamba: 83 adultos mayores viven en la calle y la cifra aumentará por la pobreza

A las 6 de la mañana, Raúl Maydan, de 64 años, se despertó y apartó el toldo plástico que funcionaba como una pared en el pequeño rincón donde estaba su cama de cartón. Todo es parte de la improvisada habitación que tiene a un lado de la entrada a la catedral, en la plaza 14 de Septiembre.

Luego, con una taza plástica en la mano y medio pan en la otra, contó: “Con lo poco que ganaba almorzaba un pan y refresco, y como no había tenido estudios no podía conseguir trabajo. Me decían en las empresas que no tenían vacancias. El resultado fue que llegué a la calle”.

Como Raúl, existen 83 adultos mayores que viven en situación de calle en la ciudad, según el último censo. El investigador del Centro de Estudios Poblacional, Jorge Miguel Veizaga, señaló que lo más probable es que el número tienda a subir, debido a la formación de una sociedad más “individualizada y moderna”, que corta los lazos familiares, además de la ausencia de políticas públicas ajustadas a las necesidades de este grupo vulnerable.

“El 11 por ciento de la población en situación de calle son personas adultas mayores (…) los programas como refugios suelen fallar, porque hay muchas imposiciones y no se cuestiona qué tan fáciles son de cumplir”, dijo. Resaltó la necesidad de lograr un sistema de seguridad social que los integre y no que los incluya como “estorbo”.

Algunas personas de la tercera edad que viven en las calles deciden no ingresar a los asilos o refugios debido a que no cumplen las condiciones de estar solos, pues aún tienen responsabilidades con sus hijos o por miedo a perder el lugar que se ganaron en la calle.

Silvia Ramírez (68) desearía ingresar a un asilo, pero es responsable de su hermana, quien presenta discapacidad mental y su hijo con una discapacidad física tras un accidente. La madrugada de ayer, Silvia se peinó para iniciar su jornada luego de pasar la noche en un rincón de la plaza principal. Prepara un cartel y un pequeño tarro para recibir monedas que ayuden a su supervivencia y la de su familia. Su hermana de 74 años no puede hablar ni escuchar, sólo le sonríe.

“Vine a vivir aquí por la necesidad. Yo trabajaba y vendía pero ya no puedo. Me siento cansada, me duelen los pies de sólo caminar”, relató la anciana, quien cuida a diario a su hermana. Mientras, su hijo está en un cuarto alejado o en hospitales para ser atendido.

El jefe del Departamento del Adulto Mayor de Cercado, Mauricio Osorio, manifestó que el año pasado sólo se consiguió el ingreso de cuatro adultos mayores a asilos.

“Los demás se negaban por miedo a perder su lugar en la calle, pero se los llevó al médico y reciben atención psicológica”, dijo.

La vida en la calle conlleva múltiples riesgos y peligros. Aida (64) y Hugo Villarroel (60) se acompañan cada noche para evitar mayor inseguridad. “Es muy peligroso para nosotros, hay gente que nos ataca con cuchillos y que vienen a amenazarnos. Varias veces nos han robado”, relató Aida. Ella perdió contacto con su hija, quien trabaja por las noches en la avenida Aroma y decidió dedicarse a la recolección de reciclables y el cuidado de autos. Hugo fue despojado de su herencia y carga cemento cerca de La Cancha. Entre las escasas oportunidades laborales y el abandono parcial de su familia, la calle se volvió su última opción.

Un millón de bolivianos son destinados por la Alcaldía para las personas en situación de calle. Este presupuesto se redujo; el año pasado que llegaba a dos.

ALCALDÍA CELEBRÓ A ABUELITOS POR SU DÍA

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, que se recuerda el 26 de agosto, la Alcaldía realizó un agasajó a 650 abuelitos y abuelitas de más de 70 organizaciones de adultos mayores del municipio de Cochabamba.

Los asistentes disfrutaron de helados, refresco y un almuerzo. Algunos se levantaron de sus sillas para bailar alegres coplas de cueca. También se obsequiaron canastones y frazadas.

“Debemos recordar siempre sus derechos y no que sólo un día los agasajemos, ser conscientes que ellos tienen mucho que enseñarnos y respetarlos”, apuntó la alcaldesa suplente, Karen Suárez, durante el acto, ayer.