Cochabamba: Comisión de la Asamblea plantea feriado para el 14 de agosto y el pleno analizará

La Comisión Quinta de la Asamblea Departamental de Cochabamba aprobó en primera instancia la propuesta de que el 14 de agosto sea declarado feriado departamental por la Entrada Folclórica de Urcupiña. Sin embargo, este planteamiento deberá ser analizado por el resto de los asambleístas, una vez se reciban los informes técnicos y legales que respaldan la propuesta.

La asambleísta Lineth Villarroel dijo anoche que la propuesta no había llegado aún al pleno. “Tenemos que esperar los informes, porque ni siquiera sabemos si la asamblea tiene competencia para declarar feriado”, sostuvo.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, ya había descartado hace días esa posibilidad, alegando que significaría una pérdida económica para la empresa privada, más aún cuando se habla de un doble aguinaldo para fin de año. También surgieron voces en contra porque sería la primera vez que se declara feriado por una entrada folclórica y no por el Calvario del 16 de agosto. Otros sectores de la población encuestados por medios de comunicación recordaron que Bolivia es un estado laico y no se puede declarar feriados por motivos que no son de interés para todos los bolivianos.

