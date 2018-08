COD Tarija rechaza que los empresarios privados despidan a los trabajadores por doble aguinaldo

El segundo ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Eduardo Moreno, ha informado que como institución no van a permitir que las empresas de Tarija empiecen a despedir a los trabajadores bajo la excusa de no tener recursos para la cancelación del segundo aguinaldo.

“En Tarija existe el 7,58 por ciento de desempleo estamos por encima del porcentaje que tenemos a nivel nacional que es el del 4,5 por ciento, así que nosotros como Central Obrera vamos a hacer sentir en representación de los trabajadores para que eso no ocurra, no vamos a permitir que haya despidos. Hay normativas que nos amparan como trabajadores, lucharemos, no vamos a permitir”, ha mencionado.

En este sentido, ha mencionado que el discurso de “estar en deficit” o no tener los recursos económicos siempre ha sido la excusa del empresario privadodel departamento pero no por esto van a empezar a despedir a los trabajadores.

“Esa siempre es su postura del empresario privado, siempre dice que está en deficit pero después no es así vemos que todas las empresas a nivel de Tarija están bien, todavía pero no hemos tenido denuncias de trabajadores”, ha indicado.

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Tarija (Caincotar), Gerardo Aparicio Romero, ha informado que la mayoría de las empresas en Tarija no están en condiciones de poder cancelar el segundo aguinaldo anunciado por el Gobierno, y ha lamentado anunciar que se dará inicio al despido de personal por falta de recursos.

“Nos encontramos en una situación muy difícil porque existe el anuncio de que se va a oficializar el pago del doble aguinaldo y según el Gobierno, el pago del doble aguinaldo se debía llevar a cabo después de que se compruebe el crecimiento del 4.5 por ciento del PIB pero resulta que en Tarija tenemos signo menos en crecimiento, entonces para el sector empresarial es extremadamente complicado cumplir con esa norma”, ha mencionado Aparicio.

En este sentido, el presidente de la Caincotar ha expresado que un 95 por ciento de las empresas de Tarija no cumplen con lo necesario para el pago del doble aguinaldo.

Fuente: http://lavozdetarija.com