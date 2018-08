Colegial que gritó “Bolivia dijo No” fue destituida de brigadas estudiantiles

Yulitza Daza cree que su alejamiento del cargo es una represalia por expresar su rechazo a la reelección de Morales.

La estudiante Yulitza Daza (16) que exclamó “Bolivia dijo No” en un acto cívico en Potosí fue destituida de su cargo como presidenta de las brigadas estudiantiles de lucha contra toda forma de discriminación. La joven cree que es una represalia por expresar su rechazo a la reelección de Evo Morales.

“Me han destituido de mi cargo como presidenta de las brigadas. Me dijeron que ya no podía ser parte porque había actuado políticamente y estaría arrastrando a mi organización, por eso me han sacado”, indicó.

Daza remarcó que su alejamiento del cargo fue presuntamente por órdenes del Comité Nacional contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, que trabaja con las brigadas en los colegios. Dijo que pidió ayuda a esa unidad, pero no obtuvo respuesta.

“Fue por órdenes del Comité, una licenciada verbalmente me destituyó (…). Pienso que fue una discriminación y por eso pedí ayuda al Comité, pero lamentablemente no hubo una respuesta ni pronunciamiento. Me decepciona que me hayan destituido por gritar ‘Bolivia dijo No’”, agregó a Aclo Potosí.

La joven aseguró que si tuviera otra oportunidad de expresar su posición respecto al 21F, volvería a gritar “Bolivia dijo No”, pese a las amenazas que recibe de oficialistas, incluso funcionarios de la Gobernación de Potosí.

“Si tuviera la oportunidad de gritar ‘Bolivia dijo No’ una y mil veces más lo haría porque tengo derecho a expresar lo que siento y pienso. No voy dejar que me amedrenten los funcionarios de la Gobernación que me amenazan con que no podré ingresar a la universidad, no voy caer en ese juego”, enfatizó.

Fuente: paginasiete.bo