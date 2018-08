Comcipo se querella contra autoridad de Educación por acoso contra colegiala

Por violencia contra la colegiala que gritó “Bolivia dijo No” en el desfile por el aniversario patrio el pasado 6 de agosto en Potosí.

Comcipo se querella contra funcionario de Educación

La colegiala Yulitza Daza

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la familia de la estudiante Yulitza Daza que exclamó “Bolivia dijo No” en un desfile cívico iniciarán un proceso penal contra el director distrital de Educación, Félix Jara, por varios delitos contra la colegiala.

Asimismo Daza anunció que acudirá a las entidades de Derechos Humanos en el país por el constante acoso y violencia a la que es sometida desde el incidente del 6 de Agosto.

Según reporte de Radio Fides, Comcipo coadyuvará con la familia de la menor de edad en la presentación de la demanda contra Jara, a quien le acusan de violencia psicológica, violencia en el sistema educativo, violencia contra la dignidad e incumplimiento de deberes de protección a menores en situación de violencia.

“Ya tenemos la autorización del padre de familia y hemos puesto a disposición el equipo jurídico para la familia Daza para que pueda hacerse el proceso correspondiente. Son varios delitos que se están tipificando en la querella”, explicó Marco Antonio Pumari, presidente de Comcipo.

En tanto, la estudiante Yulitza Daza anunció que también acudirá a organizaciones de Derechos Humanos en el país en busca de ayuda porque no solamente sufre acoso del Director Distrital de Educación sino también de otros funcionarios de la Gobernación.

“Voy a pedir la ayuda de organismos de derechos humanos para que me ayuden en una demanda contra el Director Departamental de Educación por sus acciones de discriminación en mi contra y también esta acción estará dirigida contra algunos funcionarios de la Gobernación de Potosí”, explicó Daza.

La estudiante también comunicó que fe destituida de la presidencia de las “brigadas estudiantiles”, con el argumento de “tener una posición política” lo cual le impide ejercer un cargo “institucional”.

La colegiala aseguró que si tuviera otra oportunidad de expresar su posición respecto al 21F, volvería a gritar “Bolivia dijo No”, pese a las amenazas que recibe de oficialistas, incluso funcionarios de la Gobernación de Potosí.

“Si tuviera la oportunidad de gritar ‘Bolivia dijo No’ una y mil veces más lo haría porque tengo derecho a expresar lo que siento y pienso. No voy dejar que me amedrenten los funcionarios de la Gobernación que me amenazan con que no podré ingresar a la universidad, no voy caer en ese juego”, destacó.

El Diario / La Paz