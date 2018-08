Conamype anuncia que no pagará el doble aguinaldo; dicen no hay crecimiento en sector productivo

Le pedimos al Presidente Evo Morales “que sea serio en sus apreciaciones, que no mienta al pueblo porque no ha habido ningún crecimiento en el tema productivo”, aseguró el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde.

Conamype anuncia que no pagará el doble aguinaldo

Ayer el presidente Evo Morales afirmó que pago de este beneficio social está casi garantizado por el que crecimiento del Producto Interno Bruto, en el primer trimestre de esta gestión, llegó al 4,44 por ciento.

La Paz, 7 de agosto (Urgentebo).- La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) anunció este martes que los miembros de esta asociación no cancelarán el beneficio del doble aguinaldo, puesto que este año no tuvieron grandes utilidades.

Ayer el presidente Evo Morales, en su discurso en la Casa Nacional de la Moneda (Potosí), en conmemoración a las 193 años de independencia de Bolivia, afirmó que el pago del doble aguinaldo está casi garantizado porque el que crecimiento del Producto Interno Bruto, en el primer trimestre de esta gestión, llegó al 4,44 por ciento.

“Nosotros estamos en una posición firme, no vamos a cancelar el segundo aguinaldo. Entonces le pedimos al Presidente que sea serio en sus apreciaciones, que no mienta al pueblo porque no ha habido ningún crecimiento en el tema productivo”, aseguró el presidente de la Conamype, Néstor Conde.

Asimismo, señaló que el sector de la micro y pequeña empresa ha decrecido a causa de las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno nacional. Ello conllevó a que esta gestión no hubieran alcanzado las ganancias necesarias para cancelar este beneficio social.

“Aquellos compañeros que tenían cinco trabajadores, hoy tiene dos o algunos han tenido que volverse informales”, agregó Conde.

Urgentebo.com