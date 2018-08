Conozca los testimonios de los indígenas del TIPNIS ante el Tribunal de la Naturaleza

El Tribunal llegó a Bolivia para constatar la denuncia sobre la violación a los derechos de la naturaleza y de los indígenas del TIPNIS.

Indígenas del TIPNIS en la audiencia con el Tribunal de la Naturaleza. Foto: ANF.

Trinidadcito, 17 de agosto (ANF). – El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza registró este viernes los testimonios de los pobladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en una audiencia pública realizada en Trinidadcito.

Durante todo el día, la delegación internacional escuchó atentamente cada una de las expresiones de los indígenas, que se oponen a la construcción de una carretera por medio de su territorio y se quejan por la vulneración a sus derechos por parte del gobierno de Evo Morales.

A continuación, conozca algunas de las declaraciones de los indígenas ante los miembros del Tribunal Internacional, que llegaron al país para constatar las denuncias de los pobladores del TIPNIS.

Marcial Fabricano, expresidente de la Subcentral TIPNIS

“El rol de este tribunal es defender la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. La naturaleza no es una y nosotros otra cosa. Nosotros hacemos el espíritu grande de esa naturaleza.

Por eso, lo que vemos como naturaleza –el aire, los bosques, el río y los animales- son parte de nuestra vida. La vida de los animales la defendemos y ellos con su existencia son también parte de nosotros porque muchos de ellos son nuestro alimento. Por tanto, este territorio es nuestra casa.

Entrar al monte para sacar comida es como entrar a nuestra casa donde están nuestros alimentos. Entrar al monte es ingresar a nuestra farmacia. El territorio donde vivimos es el aire que respiramos y es el espíritu que nos guía para nuestra defensa y lucha.

Otros ya quisieran tener lo que nosotros tenemos. El pensamiento de los pueblos indígenas y nuestro espíritu no están sólo para pensar en los indígenas porque nosotros incluso pensamos en el bienestar de los contrarios a nuestras luchas.

Nosotros todavía no nos sentimos viejos. Yo tuve la honra y honor de poder acompañar en las luchas desde muy jovenzuelo porque nuestros abuelos tuvieron el firme compromiso de luchar por esta tierra”.

Sara Noza, pobladora de San Vicente

“Nosotros vivimos felices en nuestro territorio, en otro territorio no podríamos vivir así, estamos acostumbrados a vivir aquí. Nos metemos al monte y nadie nos dice nada porque es de nosotros. Pero cuando no tengamos nuestra tierra ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a estar nuestros hijos y nietos?

Agradecemos a nuestros tatarabuelos que nos dejaron este territorio y que nos pidieron proteger como ellos lo hicieron cuando buscaban la ‘Loma Santa’. Y el TIPNIS es nuestra ‘Loma Santa’ porque vivimos ahí y Dios nos lo ha dado”.

Juana Cayuba, comunaria de San José del Patrocinio

“Yo creo que todos nosotros debemos defender nuestra naturaleza, nuestro territorio. Aquí tenemos todo, este es el pulmón de la región.

No queremos la carretera por el TIPNIS y este es el punto más importante de nuestra (denuncia ante el Tribunal). Si esa carretera se construye, dónde vamos a parar. Si entran los colonos o cocaleros al TIPNIS, no vamos a poder entrar a cazar para nuestro diario vivir”.

Teodosia Yubanure, indígena de San José de Patrocinio

“Yo soy una señora que ha ido a la octava marcha, hemos sufrido, hemos tenido mucha sed en la caminata, pero también hemos caminado mojados por la lluvia. Por este territorio hemos derramado sangre.

Ahora, el presidente Evo Morales no nos escucha. Yo he visto cómo han sufrido en la marcha hasta las señoras embarazadas y con hijos. Pero, el Presidente no entendió nada de eso, no nos dio paso ni para tomar agua en Chaparina (donde la marcha indígena fue violentamente reprimida). Los niños necesitaban agua y los policías no nos dejaron pasar.

Eso es una muestra de que el Gobierno no ha tenido amor por los pueblos indígenas. Esta marcha la hicimos en defensa de este territorio para los indígenas y toda Bolivia. Ahora este Presidente quiere trazar una carretera por el corazón del TIPNIS y nosotros no queremos.

Nosotros no fuimos a marchar por una carretera y este Gobierno quiere destruirnos construyendo (la vía) aunque pisoteando y pateando a indígenas. Nunca vinieron a pedirnos permiso para construir la carretera, no entendemos por qué se hace al sordo, si nosotros no queremos la destrucción de nuestro medioambiente, de nuestros animales silvestres.

Ya están entrando los cocaleros a nuestro territorio y en este año estos colonos que viven cerca del río han terminado con los peces. (También hay gente) que prepara droga y esa droga no nos sirve a nosotros.

Jóvenes y señoritas se drogan y pierden la cabeza. Esto queremos denunciar señores del Tribunal, no queremos que haya esa droga, nosotras como madres pesamos en nuestros hijos y nietos.

Estos señores, cuando tracen la carretera e ingresen más colonos, pura coca van a sembrar y nosotros no mascamos coca”.

Después de su visita a Bolivia, el Tribunal emitirá un informe final en septiembre próximo en un evento que se realizará en Ecuador.

Además, se anticipó que se hará llegar las conclusiones a las autoridades del gobierno de Bolivia y al Papa Francisco.

