Copa Davis, la revolución del tenis mundial

Las lágrimas de Juan Martín del Potro tras ganar la Copa Davis en 2016 reflejaron la importancia que tuvo para el tenista argentino darle a su país el prestigioso trofeo de la ensaladera de plata por primera vez en su historia.

Un año antes había ocurrido lo mismo con Andy Murray y Reino Unido. En 2014 fue el turno para una Suiza que tuvo como abanderados a Roger Federer y Stan Wawrinka.

Y así podemos seguir nombrando triunfos inolvidables e históricos como el de Serbia junto a Novak Djokovic (2010) o los cinco títulos de ibéricos de la mano de la “armada española” desde 2000.

Pero ni esos efusivos triunfos y tensas definiciones, con una alta carga patriótica en las gradas, han sido suficientes para salvar a un torneo que se disputa desde hace 118 años y donde los mejores tenistas del planeta se dejaban el alma en la cancha por sus países.

De allí que la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus sigla en inglés) haya decidido el jueves pasado con el apoyo de la mayoría de sus miembros transformar radicalmente la Copa Davis en una Copa del Mundo de Tenis a partir de 2019.

El organismo se vio obligado a claudicar por la presión de los mismos jugadores que alcanzaron la gloria representando sus países, pero que, dado el cargado calendario del circuito profesional ATP, junto a lo suculento de sus premios, fueron optando por sacrificar la Copa Davis de sus temporadas.

Sin ellos en las primeras rondas de clasificación, pese a que el torneo sólo se juega en cuatro fines de semana al año, la Davis fue perdiendo atractivo con el paso de los años.

Extraordinariamente, quien percibió esa necesidad de un cambio radical para mantener la competencia entre países viva fue el futbolista Gerard Piqué, quien desde hace unos tres años ha venido proponiendo la idea de un torneo mundial entre países como una forma de modernizar la Davis.

La propuesta

El nuevo torneo, que fue aprobado el jueves pasado por mayoría en la Asamblea General de la ITF que se celebró en Orlando, Florida, se disputará durante una semana en una sola sede a finales de noviembre, una vez finalizado el circuito de la ATP.

El formato —parecido al de un Mundial de fútbol— prevé que 24 equipos jueguen partidos de local o visitante en febrero, y los 12 ganadores pasen a la final. A éstos se unirían los cuatro semifinalistas del año anterior y dos equipos de comodín.

Los equipos que lleguen a la final se ubicarán en seis grupos de tres y jugarán por el sistema de round-robin (todos contra todos), dos partidos de individuales y uno de dobles.

Los seis ganadores de los grupos y dos equipos más con las mejores marcas se clasificarán para cuartos de final.

Para hacer efectiva esta idea la ITF acordó un plan de 3.000 millones de dólares a 25 años con el grupo de inversión Kosmos, fundado por Piqué y que cuenta con el respaldo de Hiroshi Mikitani, presidente y CEO de Rakuten, la compañía de comercio electrónico con sede en Tokio que también patrocina al Barcelona.

“Juntos podemos elevar la Copa Davis a nueva cotas al crear una Copa Mundial de tenis que resultará imperdible al contar con las mejores naciones y los mejores jugadores”, señaló Piqué hace unos meses al presentar la propuesta.

Ganancias y pérdidas

El especialista de tenis de la BBC, Russell Fuller, considera que “los duelos del Grupo Mundial, jugando en casa o afuera, en diferentes superficies, será algo que muchos aficionados echarán de menos (y algunos jugadores)”.

“Pero algo había que cambiar en la Copa Davis para que siguiera siendo relevante como un evento deportivo de interés mundial”.

“Hay una cantidad bastante seria de dinero sobre la mesa, que beneficiará tanto a los jugadores como a las categorías base del deporte”, dijo el periodista.

“Pero también está la presencia de Piqué, que cuenta con el visto bueno de figuras del tenis como Andy Murray, Rafael Nadal y Novak Djokovic”.

Hace unos meses, Nadal expresó en una entrevista con la agencia DPA que “evidentemente, cuando una cosa no funciona a la perfección tiene que buscar nuevas soluciones y hace años que esto es así”.

“Creo que es una buena iniciativa, ojalá salga adelante y tenga éxito”, dijo el actual número uno del mundo.

Esta nueva Copa Davis competirá con el Copa Mundial por equipos que la ATP tiene pensado relanzar a partir de enero de 2020 en Australia.

En contra

Australia llora el fin de la Copa Davis. El país oceánico fue uno de los que votó en contra, pero sus 12 acciones no evitaron la mayoría necesaria para el sí. Las reacciones desde allí no se han hecho esperar, entre ellas la del extenista y capitán del equipo “aussie” Lleyton Hewitt, indignado, entre otras cosas, porque con el cambio de formato la eliminatoria del playoff de permanencia en el Grupo Mundial que Australia tiene que jugar contra Austria el 14 de septiembre, en Graz, ya no valdrá para nada, porque su selección tendrá que disputar la nueva fase de clasificación en febrero de 2019.

En su cuenta de Twitter, Hewitt ha escrito este viernes un mensaje que refleja su tristeza: “A veces es más que un juego. Se trata de algo más que dinero. La mayoría de mis mejores partidos y mis derrotas más duras vinieron en partidos épicos a cinco sets de la Copa Davis, frente a los gritos de aficionados locales o de fuera de casa. Para la ITF, apartar de eso a la próxima generación de futuras estrellas, es una desgracia”.

“Estamos haciendo lo correcto. No hay ganadores ni perdedores en esto”, David Haggerty, presidente de la ITF

DATOS CLAVE DEL NUEVO SISTEMA DE JUEGO

Cuántos países pelearán el título: 18 equipos (12 clasificados de una ronda previa, los cuatro semifinalistas de la edición anterior y dos invitados).

Cuándo se disputará: se definirá en una semana, del 18 al 24 de noviembre de 2019.

Dónde: Madrid (España) y Lille (Francia) son las candidatas.

Cómo se jugará: seis grupos compuestos por tres países cada uno.

Cómo serán las series: con dos singles y uno de dobles en partidos al mejor de tres sets.

Quiénes clasificarán: los seis primeros de cada zona y los dos mejores segundos irán a cuartos de final.

Cómo es el calendario de 2019: del lunes 18 al jueves 21 de noviembre serán las fases de grupos; el viernes 22, los cuartos de final; el sábado 23, la semifinal, y el domingo 24, la final.

Quiénes descenderán: los 12 países perdedores de la etapa clasificatoria y los dos peores terceros de la fase de grupos.



1. Primera fase:

24 países se enfrentarán en una eliminatoria de local o visitante. Serán los 12 equipos que quedaron entre el 5° y el 16° puesto en la edición anterior contra 12 equipos del Grupo I de las zonas de la segunda categoría (seis de Europa/África, tres de Asia/Oceanía y tres de América).

Este segmento previo del nuevo certamen se desarrollará durante el 1 y 2 de febrero de 2019. Serán cuatro partidos de singles y uno de dobles al mejor de tres sets, tal cual se realizó hasta este año. Los 12 ganadores se acoplarán a la ronda final (el Grupo Mundial) que se desarrollará en noviembre y los 12 perdedores irán a su zona en los respectivos Grupo I mundiales.

2. Fase final:

Serán 18 países en total los integrantes de la ronda final que se enfrentarán durante una semana en una sede única. Actualmente, las candidatas a cobijar la primera etapa final en 2019 son Madrid (España) y Lille (Francia), más allá de que se barajó la posibilidad de trasladarla a Asia. “La edición 2020 también sería en Europa”, advirtió el presidente de la ITF.

Los 18 clasificados para esta ronda decantarán de los 12 ganadores de la etapa inicial, los cuatro semifinalistas de la edición anterior (este año Francia, España, Croacia y Estados Unidos) y la organización se guardará dos wild card, que serán otorgadas antes del sorteo de la ronda inicial. Sin embargo, todavía no se especificó qué criterios utilizarán para aplicar esta medida.

Esta parte del torneo se desarrollará durante la última semana del calendario. Será del 18 al 24 de noviembre, al finalizar el Masters Cup que se disputa en Londres con los ocho mejores tenistas del año.

3. Grupos y playoffs

En la etapa final habrá seis grupos de tres países. Los seis primeros clasificarán a cuartos de final, que se completarán con los dos mejores segundos de cada zona.

Cada país disputará un mínimo de dos series correspondientes a la fase de grupos, que se definirán desde el lunes hasta el jueves. Si avanza, seguirá en competencia por la ensaladera.

El viernes se desarrollarán los cuartos de final, el sábado la semifinal y el domingo 24 de noviembre de 2019 se llevará a cabo la gran final.

4. Cómo se definen los partidos y las series

Todos los partidos —singles y dobles— de la nueva Copa Davis serán al mejor de tres sets, independientemente de la fase.

Cada serie de la fase final estará compuesta por dos singles y uno de dobles. Los tres partidos de la fase de grupos se disputarán entre el lunes y el jueves.

Las posiciones finales de cada zona se definirán primero según las series ganadas, luego por la cantidad de sets ganados y en última instancia por los “games” ganados.

Aquellos seis ganadores de los grupos y los dos mejores segundos accederán a la ronda de playoffs. Cuartos de final, semifinales y la final también se definirán en el mismo día entre viernes y domingo.

5. Ascensos y descensos de la competición tenística

Los Grupos Zonales I y II de cada continente seguirían disputándose del mismo modo que hasta ahora. Es decir, las series habituales como local o visitante en las semanas tradicionales de febrero, abril y septiembre que actualmente ocupa la Copa Davis en el calendario.

Seis representantes de la zona compuesta por Europa y África, tres de la que integran Asia y Oceanía y tres de la zona de América se enfrentarán a 12 del Grupo Mundial durante la etapa inicial con la idea de clasificar a la fase final de noviembre.

¿Los descensos al Grupo Zonal I? Serán los 12 perdedores de la fase inicial y los dos peores terceros de la instancia de grupos de la etapa final.