Crisis en Demócratas de Cochabamba se agudiza y surgen dudas sobre apoyo a Suárez

La alcaldesa suplente Karen Suárez, designada en mayo por el Concejo Municipal por la suspensión de José María Leyes por el denominado caso Mochilas, afronta los días más difíciles de su gestión por presuntas maniobras para desestabilizar su gestión, que provienen del interior de su partido, los Demócratas.

Aunque la Alcaldesa salió el lunes a desmentir una división, respaldada por cuatro concejales excepto Edgar Gainza, ayer, el exsecretario de Gobernabilidad del municipio, Sergio Coca, reapareció ante los medios de comunicación para denunciar un complot contra Suárez, promovido por Leyes y sus sectores de comerciantes y de la dirigencia vecinal.

Coca declaró: “José María Leyes está promoviendo todas las marchas (de comerciantes y Uspha Uspha), porque hay quienes no quieren dejar gobernar a Suárez”. Siguió: “No quieren soltar la mamadera y entender que el proyecto político de Demócratas está muerto”.

Añadió que Suárez no tiene intenciones políticas y que busca “transparentar una gestión escandalosa”. Pidió: “Dejen gobernar a Suárez, dejen de cambiar gente y déjenla ejecutar obras, no la boicotean en los distritos”.

Ni Coca ni otros demócratas explican qué pudo provocar el quiebre entre Karen Suárez y José María Leyes, que hasta antes de la crisis por el caso Mochilas se respaldaban, al punto que transcendían la estrecha relación que tenía el esposo de la Alcaldesa, conocido como Chiqui y el munícipe. Luego, el concejal

Sergio Rodríguez la vinculó con la hermana de Leyes, Claudia, por ser su madrina de nupcias.

El concejal Edgar Gainza, a quien se menciona como el posible sucesor de Suárez, dijo que se hará una reestructuración del partido.

“Son rumores que se están gestando, pero que no están sucediendo en ningún caso, la bancada y partido están tomando las decisiones que corresponden. Será el partido el que se pronuncie (…) los Demócratas junto al Alcalde vamos a definir la situación del municipio”, sostuvo.

Por otro lado, el presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, desestimó que existan intenciones de suplir a Suárez. Dijo: “Como Demócratas, hemos respaldado a Suárez. Yo no sé por qué se está tratando este tema; mientras no tengamos un comunicado del partido, no entiendo cuál es el objetivo de desestabilizar la gestión de Leyes y de cualquier concejal”.

El concejal Edwin Jiménez, de oposición, considera que sería un “error” suplir a Suárez, ya que el municipio requiere de estabilidad. Coincidió en que existen funcionarios que no le permiten trabajar, principalmente en la Secretaría Financiera.

La alcaldesa Suárez negó ayer que haya un intento de boicot a su gestión.

Seis concejales demócratas decidieron por la a elección de su homóloga, Karen Suárez Alba, como alcalde suplente de Cercado.

SERGIO COCA DECLARA POR EL CASO MOCHILAS Y LAMENTA QUE LEYES “SE LAVE LAS MANOS”

Sergio Coca, que el 27 de abril renunció a los Demócratas, lamentó ayer que José María Leyes se haya lavado las manos en las denuncias del caso Mochilas y culpado a los funcionarios de las irregularidades en la compra del material escolar, cuando hay declaraciones que mencionan que él era quien daba las órdenes.

Al respecto, el abogado defensor del alcalde, Alberto Trigo, se mostró sorprendido por las aseveraciones de Coca y recordó que Leyes se ha abstenido de declarar ante la Fiscalía por el caso Mochilas.

Coca expresó ayer, en un contacto con los medios en la plaza 14 de Septiembre, que “ante la Fiscalía dijo que no hizo nada y que absolutamente todo lo hicieron sus servidores públicos, es decir, que se lavó las manos y los servidores públicos que lo apoyamos habíamos sido los culpables”.

Agregó sentirse “traicionado” e instó a Leyes a tomar defensa y no perjudicar a los otros funcionarios.

Trigo dijo: “El Alcalde está cumpliendo con todas las medidas impuestas por autoridades judiciales en un proceso en el que es personalísimo y en sus declaraciones como consta en todas las actas se ha abstenido y no sé a qué se referirá él (Coca)”

Ayer, a las 14:30, Sergio Coca se presentó ante la Fiscalía para prestar su declaración en calidad de testigo por el caso de la presunta compra irregular de mochilas. Aseguró que coadyuvaría en la investigación y que no está implicado en el caso.