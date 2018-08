De Goni a Evo Morales, el giro político de Gonzalo Hermosa, líder de los Kjarkas

El líder de Los Kjarkas fue candidato a diputado por el MNR. El gobierno del partido rosado creó una dirección para él. Hoy, defiende al partido azul del presidente Evo Morales.



De Goni a Evo Morales, el giro político de Gonzalo Hermosa

Gonzalo Hermosa junto a Evo Morales en un acto oficial. Foto:ABI

Gonzalo Hermosa, fundador y director de Los Kjarkas, fue candidato a diputado y tuvo un cargo durante el gobierno de Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada. Y hoy, junto con la afamada agrupación, gana incluso más de 90.000 bolivianos por contrato con el Ejecutivo.

En 2002, Hermosa fue candidato a diputado por la circunscripción 25 por el MNR. No obstante, perdió y no logró un curul. En una entrevista televisiva, anoche dijo que fue invitado por ese partido, pero que no perteneció a esa tienda política.

Cuando Goni asumió el poder, su gobierno creó una dirección para Hermosa. Las noticias de entonces dan cuenta de que se estableció ese despacho sin que el viceministerio del área lo haya solicitado. “Designar en el cargo de Director General de Promoción al Folklore Nacional del Viceministerio de Cultura al ciudadano Gonzalo Hermosa Gonzales a partir de la fecha de su posesión”, se lee en la Resolución Ministerial No. 86/2002.

“El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ha procurado que los folkloristas no seamos huérfanos o menos asistidos en el país”, expresó Hermosa entonces.

Apoyo a Evo y cuestionamiento

“Dios nos regaló y nos mandó un dirigente, nos mandó un presidente, y él se llamaba Evo Morales Ayma”. Fue la frase que expresó Hermosa y que le valió centenares de críticas.

En julio, Los Tiempos informó que luego de que el plan para construir un teatro al aire libre en Chilimarca (Tiquipaya) no se concretara, porque la ficha ambiental del proyecto fue rechazada, en la zona emergió la urbanización Los Kjarkas, que cuenta con 35 casas, tendido eléctrico y el proyecto de un enmallado.

Entonces, Hermosa declaró que no hay nuevas construcciones en la zona. “Son especulaciones que quieren hacer daño a la familia Hermosa”, afirmó.

Ayer, el senador de oposición Arturo Murillo afirmó que “lo que (hoy) Gonzalo Hermosa está buscando es una indulgencia del Presidente para poder legalizar los terrenos que tiene en Chilimarca, que el año pasado estaban haciendo un negocio con el Gobierno para hacer un coliseo, pero resulta que la ficha ambiental salió negativa. Entonces, no pudieron hacer el coliseo y ahora quieren hacer una urbanización que fue denunciada hace pocos días”. Este medio envió un cuestionario a Hermosa para conocer su postura. Hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.

Los contratos

En la página del Sistema de Contrataciones Estatales están registrados contratos del Gobierno con Los Kjarkas, cuyos pagos se financian con el Tesoro General de la Nación y el IDH.

En 2015, el Ministerio de Culturas contrató el servicio de sonido, iluminación y tarimas para el concierto número 5.000 de Los Kjarkas. El contrato fue por 35.000 bolivianos. El evento se celebró en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo en octubre de ese año. El costo de las entradas fue de 250 bolivianos en el sector Premium, 120 en VIP y 50 General, según un reportaje de Página Siete publicado en mayo.

En 2014, YPFB pagó al afamado grupo 104.505 bolivianos para participar en la campaña de socialización de la imagen institucional de esa empresa.

En enero de 2017, por un concierto de una hora el día del Estado Plurinacional, Los Kjarkas recibieron 175 mil bolivianos. En octubre de ese año, cobraron 97.440 bolivianos por tocar en el lanzamiento de la Marca País.

Pero, además de los pagos por sus presentaciones, la composición de la canción de los logros de la gestión de Evo fue adjudicada a Los Kjarkas por 36.000 bolivianos, según Los Tiempos.

Las plataformas lo llaman “mercantilista”

Las plataformas ciudadanas, que piden el respeto a los resultados del 21 de febrero de 2016, rechazaron las declaraciones de Gonzalo Hermosa sobre el presidente Evo Morales. Lo llamaron “mercantilista” y lo declararon “enemigo” del 21F.

“Los activistas vamos a pedir que la gente no vaya a sus conciertos. Los declaramos enemigos de la democracia, están al lado de la dictadura y el desconocimiento del voto”, afirmó Beto Astorga, activista del 21F.

Guillermo Paz, otro dirigente, manifestó: “Los Kjarkas son mercantilistas, están donde les pagan. A toda la gente que nos ha llamado vagos y holgazanes, es la gente que ha pagado sus conciertos durante años”.

Finalmente, la activista María Cristina Soto afirmó que “el mercantilismo hace que Hermosa sea funcional a diferentes gobiernos. Lamentamos que tengan que ponerse un color”.

Los cocaleros le expresan su respaldo

El dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó su apoyo al grupo Los Kjarkas y a su director, Gonzalo Hermosa, quien fue criticado por decir que el presidente Evo Morales es un “enviado de Dios”.

“Nuestro apoyo al grupo. ¡Fuerza, hermano Gonzalo!, el pueblo boliviano te apoya. La familia cocalera te apoya”, expresó el dirigente.

Loza calificó de “mezquinas” las apreciaciones de los colectivos del 21F y recalcó que el grupo cochabambino siempre estuvo con los movimientos sociales de Bolivia y que son de izquierda.

Entrevistado por el portal digital Urgentebo, el vocalista de Los Kjarkas afirmó que defenderá a Evo Morales y a su gobierno.

“A nosotros, nos han metido al baile y si estamos en el baile, sacamos el pañuelo, ¿qué vamos a hacer? Sacamos y hacemos el aro, aro”, señaló el artista.

Página Siete / María Carballo / La Paz