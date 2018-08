De “Yuyita” a reina del pop latino: el “lado B” de la vida de Thalía, en su cumpleaños número 47

Casamiento

Thalía tuvo romances con varias figuras públicas. La primera relación conocida fue con el mencionado Alfredo Díaz Ordaz, quien murió de Hepatitis C cuando ella grababa la novela Marimar: “Fue terrible porque estábamos todos comiendo, me pasaron un celular y me dieron la noticia de que acababa de fallecer. Me quedé petrificada, como en shock. Dejé la comida y me eché a correr, me estaba desmayando, me sentía mal”.