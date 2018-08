Defensa de diputado Quispe interpone Acción de Libertad por vulneración de derechos y garantías

La abogada Zuleika Lanza informó este jueves que presentó una Acción de Libertad en favor del diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, por la vulneración de derechos y garantías al desconocerse los motivos de su aprehensión.

“Hemos presentado una Acción de Libertad que está radicada en el juzgado cuarto de Sentencia por la vulneración de derechos y garantías porque hasta ahora no han dado las razones para la aprehensión (…) y me acabo de enterar que el diputado Quispe pidió un intérprete para declarar porque pidió declarar en aymara y no se lo han permitido, al contrario se lo ha aprendido”, denunció la abogada.

Quispe aguarda en celdas policiales su audiencia cautelar luego que el miércoles por la noche fuera aprehendido por existir un mandamiento de apremio en su contra. El Diputado fue detenido luego de presentarse a declarar ante la Fiscalía en un caso relacionado a uso indebido de influencias.

Lanza dijo que se iniciarán los procesos correspondientes por incumplimiento de deberes contra los funcionarios de la Fiscalía que pasaron por altos pasos procesales como la toma de declaraciones. “A la fecha no existe la declaración del diputado Quispe”, indicó. (30/08/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz