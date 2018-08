Del 21F a Gabriela Zapata, las mentiras célebres de Evo Morales y el Vice García

Un recuento realizado por Página Siete detectó que las mentiras “emblemáticas” de los dos principales mandatarios de Bolivia están relacionadas con los temas del 21F, el título de licenciado de García Linera y el caso Zapata.

Nota relacionada: Sondeo: La gente dice “Ley de la mentira debe ser aplicada al Presidente Evo Morales”

Del 21F a Zapata, las mentiras célebres de Morales y el Vice

Hay casos que van desde el compromiso de cumplir el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 (cuando ganó el “No”), hasta el caso de la expareja del Presidente.

“Que el pueblo diga. Si el pueblo va a decir ‘no’, ¿qué podemos hacer? ¿No vamos a hacer golpe de Estado? Tenemos que irnos callado(s)”. La frase corresponde al presidente Evo Morales, que la pronunció el 14 de enero de 2016.

Aquella expresión la manifestó más de un mes antes del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando más del 50% dijo “No” a su reelección.

Ese es uno de los casos registrados en que la máxima autoridad del Ejecutivo faltó a la verdad (más detalles en la infografía adjunta).

Un recuento realizado por Página Siete detectó que las mentiras “emblemáticas” de los dos principales mandatarios del país están relacionadas con los temas del 21F, el título de licenciado de García Linera y el caso Zapata.

Esta cuestión cobró vigencia luego de que el presidente Morales planteó una ley contra la mentira. “Ya hicimos una ley contra la corrupción. Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, cómo sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación”, expresó el Primer Mandatario el miércoles.

Ante el planteamiento del Presidente, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANPB) y periodistas independientes repudiaron la propuesta, porque ven un peligro contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, afirmó que “regular la mentira” es algo subjetivo. “Es posible que lo que para unos es mentira, para otros es verdad”, afirmó.

El periodista Mario Espinoza manifestó: “El asunto es quién determina qué es verdad; si es él (Evo Morales), estamos arruinados”.

“¿Qué es 21F? Es la mentira. Sabe el pueblo boliviano y sabe también el mundo, ahora me estoy informando, que defender el 21 de febrero es defender la mentira”, afirmó Morales en junio.

Las 10 veces en que se faltó a la verdad

1.- El 19 de septiembre de 2014. El presidente Evo Morales concedió una entrevista a El Deber, en la que declaró que el “gran proyecto” que tiene tras dejar la silla presidencial es montar un restaurante en el Chapare o en el Chaco. En esa conversación periodística, el Primer Mandatario también indicó: “vamos a respetar la Constitución Política del Estado en el tema de la relección”.

2.- El 14 de octubre de 2014. Tras ser reelegido, la BBC publicó la entrevista que le hizo a Morales. El título de la nota que difundió aquel medio fue: “No es necesario que Evo sea presidente hasta 2025”.

3.- 26 de septiembre de 2015 “Si el pueblo dice que ‘sí’, entonces hay que presentarse en 2019 (…). Si el pueblo en el referendo sobre esta ley dice ‘no’, contento, feliz…”, afirmó el presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, el 26 de septiembre de 2015. “No se trata de eternizarse”, acotó.

4.- El 14 de enero de 2016. El presidente Morales afirmó: “Que el pueblo diga. Si el pueblo va a decir ‘no’, qué podemos hacer. ¿No vamos a hacer golpe de Estado? Tenemos que irnos callado(s)”.

5.- El 22 de febrero de 2016. En conferencia de prensa, cuando todavía no se conocía un resultado oficial de la consulta, Evo Morales manifestó: “Aunque con un voto, dos votos, eso se respeta. Es la democracia. Si el pueblo dice No, entonces me tengo que preparar para (concluir) mi gestión”.

6.- El 2 de septiembre de 2016. En la inauguración de la Cumbre Departamental Productiva de Pando, el Jefe de Estado manifestó: “Ustedes me han dicho váyase, me voy a ir en enero de 2020”.

7.- 5 de febrero de 2016. El presidente Evo Morales confirmó que en 2007 tuvo un hijo con Gabriela Zapata. “Evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño conocí en 2005, la verdad que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido”, afirmó el Presidente en una conferencia de prensa en la capital cruceña.

8.- 5 de febrero de 2016. “Tuvimos algunos problemas (con Gabriela) y a partir de ese momento (2007) nos distanciamos, ya pasan como 10 años”, afirmó.

9.- 2 de marzo de 2016. El Vicepresidente, Álvaro García Linera, en el programa No Mentirás de PAT, afirmó que el presidente Morales “llegó a conocer a su hijo”.

10.- 10 de abril de 2018. Un recuento hemerográfico da cuenta de que el vicepresidente Álvaro García Linera mantuvo durante largo tiempo la versión de que era licenciado en matemáticas. La ANF contabilizó al menos ocho versiones sobre sus estudios universitarios. No obstante, la Universidad Nacional Autónoma de México certificó a Unidad Demócrata que García Linera estudió sólo dos años la carrera de Matemáticas.

Página Siete / La Paz