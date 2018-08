Demócratas y G21 esperan aviso sobre cautelares y critican a relator de CIDH

Luego de que el relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, indicara que no se otorgó medidas cautelares al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita al presidente Evo Morales a una nueva repostulación, la plataforma ciudadana Generación 21 (G21) y el Movimiento Demócrata Social (MDS) consideran que todavía resta esperar el manifiesto de la CIDH, ya que Eguiguren no tiene las atribuciones para emitir las medidas cautelares. En tanto, el Gobierno festejó el anuncio del Relator y aseguró que la repostulación es inamovible.

El representante de la Plataforma G21, Christian Tejada, que sostuvo ayer un encuentro de 20 minutos con Eguiguren en Santa Cruz, manifestó que “esta persona carece de parcialidad y no es idónea para ver como relator de la CIDH”. Según Tejada, durante el encuentro con el comisionado, le presentó una serie de documentos que demuestran que en Bolivia se violenta la independencia de poderes; el respecto a los Derechos Humanos; libertades fundamentales; elecciones libres, justas y transparentes, y subvención al poder con Estado de derecho.

“Él tiene una línea partidaria y es amigo del dictador (se refiere a Evo Morales) y hoy lo hemos corroborado”, dijo Tejada, y agregó que Eguiguren confunde a la población al manifestar que no otorgará las medidas cautelares al fallo del TCP. “Él no tiene atribución, la que tiene atribución es la CIDH”, explicó el representante de G21.

Al respecto, el secretario ejecutivo de Demócratas en Santa Cruz, Vladimir Peña, coincidió en que “quien otorga o no las medidas cautelares es la CIDH” con la mayoría de sus siete miembros. Por ello explicó que Demócratas ratificó hace dos meses la solicitud de medidas cautelares que fueron presentadas en el mes de febrero ante la CIDH para la suspensión de la ejecución de la sentencia del TCP que habilita a Morales a una nueva repostulación.

Peña informó que Demócratas presentó los tres requisitos que exige la CIDH para otorgar medidas cautelares. Dijo que se trata de pruebas que justifican la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad de la situación que atenta contra del derecho colectivo de los ciudadanos bolivianos. Sin embargo, señaló que la CIDH todavía no emitió una respuesta a esta solicitud.

Además de Demócratas, los expresidentes y jefes de partidos políticos opositores acudieron a la CIDH para denunciar la intención del Gobierno de anular cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), además de desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Asimismo, en enero de 2018, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y los dos exdefensores del Pueblo, Rolando Villena y Waldo Albarracín, interpusieron una demanda ante la CIDH en contra de una nueva postulación de Morales.

Concluye visita de relator

Eguiguren sostuvo ayer una reunión con los representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en Santa Cruz y a la finalización de ésta destacó los avances obtenidos en el país en relación al respeto de los derechos de pueblos indígenas cuyos líderes actualmente pueden dialogar con el Gobierno sobre sus intereses. Eguiguren terminó ayer su visita de cuatro días al país.

Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, y el de Justicia, Héctor Arce, festejaron el anuncio de Eguiguren y aseguraron que la repostulación de Morales en las elecciones de 2019 está totalmente garantizada.

5 peticiones en la CIDH. A parte de las medidas cautelares, hay unas cinco peticiones para defender el 21F en la CIDH.

DETALLES

Momento incómodo para Relator en Santa Cruz. Los colectivos ciudadanos intentaron hacer firmar al Relator un documento en el que se señalaba a la “dictadura” de Evo Morales, pero el Relator se negó y los colectivos lo acusaron de servil al Gobierno.

Relator recibió seis cartas y peticiones. En su paso por Bolivia, José Eguiguren recibió al menos seis cartas y peticiones escritas en defensa del 21F; el Relator aseguró que no podía tomar posición, pero que trasladaría las cartas a la Comisión.

OPINIONES “Gobierno dice que se rechazó cautelares del 21F. A la CIDH pedimos: si Gobierno cree que reelección perpetua es DDHH, confiará en Corte de San José, respaldando que CIDH eleve solicitud de opinión consultiva”. Jorge Tuto Quiroga. Expresidente de Bolivia “Hemos acreditado ante la CIDH que si no se toma una medida antes de 2019, se tornería ya ineficaz, porque las elecciones son e l 2019. Entonces un fallo posterior no serviría para es preservar el 21F”. Vladimir Peña. Dirigente Demócratas

ANP RATIFICA DENUNCIAS DE AGRESIÓN Y ASFIXIA

REDACCIÓN CENTRAL

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) ratificó, mediante un comunicado, su posición sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación presentada durante el 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 28 de febrero, en Bogotá, Colombia.

En el mencionado encuentro, la ANP denunció la censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación, la intolerancia con puntos de vista críticos y el conjunto de normas inconstitucionales existentes, que generan riesgo para la democracia. Asimismo, la organización, que representa a diarios, semanarios, revistas y una agencia de noticias, lamentó profundamente que el informe presentado en la audiencia a la que asistió el Comisionado de la CIDH, Francisco Eguiguren, hasta ayer de visita en Bolivia, no haya recibido el suficiente crédito.

“La libertad de prensa está amenazada y para corroborar este extremo sólo es necesario recordar que, la semana pasada, mujeres periodistas fueron agredidas física y verbalmente durante la inauguración de la denominada Casa del Pueblo”, señala el comunicado.

En este sentido, la ANP, en espera de una evaluación objetiva del estado de las libertades de prensa y de expresión, continuará vigilante en defensa de los derechos consignados en la Constitución Política.

OPINIÓN

César Cabrera. Abogado constitucionalista

“El Gobierno no tiene por qué cantar victoria”

El intérprete auténtico de la Convención Americana es la CIDH, en esa medida según la gravedad de los casos la CIDH puede asumir medidas cautelares previas a la pronunciación del fondo del caso que se plantea, en este caso entiendo que no se ha dado curso a las medidas cautelares pero la oleada de peticiones que tiene sobre este tema de la repostulación podría permitir, tomando en cuenta los riesgos que podrían emergen y uno de los riesgos es que la temperatura preelectoral se está calentando, y podría eso provocar que cambien de actitud y puedan asumir la medida.

Ahora, absolutamente no tendría por qué el MAS cantar victoria porque no se ha resuelto el fondo del caso y si no se asumió una medida cautelar, la CIDH puede hacerlo cualquier momento. Ellos pueden cambiar esa determinación de no asumir medidas cautelares, es una alegría temporal y falsa la que tiene los miembros del Gobierno actual.

No se ha tocado el tema fondo, para nada, ojalá pudiera tomar la CIDH por la gravedad del caso planteado, la decisión de anticipar la resolución de fondo, porque entran los temas por orden de llegada, pero han existido casos que por riesgo inminente o por daño irreparable ellos podrían acelerar la sentencia.

Los Tiempos / Josué Hinojosa