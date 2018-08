Denuncian adjudicación dirigida por Bs 66 millones; Semapa investiga

Una denuncia identificó al menos tres irregularidades de fondo en un proceso de contratación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).

Se presume el direccionamiento para favorecer a una empresa. Mientras, el gerente de la institución, Joaquín Antezana, dijo que la nota pasó a Transparencia para ser investigada.

Según la denuncia, se trata del proceso de contratación para la “Construcción de Red de Agua Potable Mancomunidad Subdistrito 31 Pucara y Sivingani Distrito 9”. Se presentaron nueve empresas, de las cuales tres pasaron al comité calificador.

No obstante, durante el proceso, se hicieron ajustes al Documento Base de Contratación (DBC) como primera irregularidad y se hizo el cambio del Responsable del Proceso de Contratación (RPC) como segunda observación.

La denunciante, que por razones de seguridad no se brindó su nombre, no tiene relación con la empresa que perdió. No obstante, explicó con el documento que, como tercera irregularidad, no se tomó en cuenta uno de los requisitos, que era la cotización de precios elementales.

Pero se hace la diferencia entre la primera y segunda empresa por el precio del personal clave. Es así que la Asociación Accidental Sur Energy & Asociados se adjudica con 95 puntos.

Mientras, quedó en segundo lugar la empresa Asociación Accidental Consorcio Constructo Nuevo Amanecer con 94,17 puntos.

“La empresa ganadora contaba con información privilegiada”, manifiesta el documento de denuncia. La queja llegó al Concejo el miércoles de la semana pasada y fue derivada a la Comisión Primera. La concejal Celima Torrico indicó que se pidió un informe a los técnicos para derivar una solicitud de informe a la Alcaldía.

“Vamos a hacer seguimiento minucioso a este hecho. Aquí se podría detectar que hubo favorecimiento para que gane una empresa. Es un proyecto de 66 millones de bolivianos”, dijo Torrico.

Por otro lado, el gerente de Semapa, Joaquín Antezana, manifestó que sí tiene conocimiento de la denuncia.

“Sí, tengo conocimiento de la denuncia. Una vez que supe, la mandé inmediatamente a la Unidad de Transparencia. Pese a que la denuncia carece de respaldos, haremos las investigaciones para eliminar susceptibilidad”, manifestó Antezana.

Siguió: “No corresponde firmar el contrato este miércoles. Vemos gente desinformada y con otra intencionalidad, porque se trata de un proyecto de impacto para la zona sur y algunas personas quieren detenerlo. Tendría los informes antes de la firma del contrato para saber si se sigue o no”.

Por su parte, el exgerente Gamal Serhan expresó desconocer al respecto. “La recepción de propuestas fue postergada para después de que yo ya no era gerente”, aclaró.

Es considerado un proyecto de impacto para los servicios básicos de la zona sur de la ciudad

SEMAPA ES LA MÁS DENUNCIADA

En los últimos cuatro meses, Semapa se convirtió en la empresa descentralizada del municipio con mayor cantidad de denuncias por presuntos actos de corrupción. Ya desde años atrás, el sindicato de trabajadores estuvo denunciando irregularidades incluso en la compra de medidores, que hizo la institución.

Luego, el concejal Carlos Coca presentó adjudicaciones a personas que trabajaron como consultores en la institución, además de otras denuncias de presunto favorecimiento a empresas.

Todos estos hechos estarían siendo investigados por diferentes instancias. A esto se suma que es la empresa con más conflictos sociales.