Diputado ebrio logra libertad con fianza

El diputado potosino Domingo Soto (MAS), quien el miércoles se desnudó en estado de ebriedad en el aeropuerto de Cochabamba, recuperó la libertad en una audiencia cautelar y dijo que “nadie es santo en esta vida”.

“En esta vida nadie es santo, a cualquiera le puede pasar” justificó el parlamentario. “Estamos tranquilos, fue un incidente inesperado porque no hubiera querido hacer eso en vía pública”, indicó el diputado uninominal del departamento de Potosí.

El miércoles, Soto participó de la Parada Militar realizada en la ciudad de Cochabamba como parte de la delegación de la

Asamblea Legislativa, pero ese día era su cumpleaños 42 y por eso se habría embriagado.

“Yo he consumido bebida alcohólica, es cierto, pero como hoy en día hay bebidas alcohólicas adulteradas pudiera ser eso”, el motivo del escándalo, dijo el diputado uninominal.

El parlamentario oficialista que con sus actos generó reacciones negativas deberá presentarse cada mes ante la Fiscalía para firmar un libro, tiene arraigo y está obligado a pagar una fianza de 5.000 bolivianos.

“Nadie lo hace queriendo y yo no puedo entender qué tipo de bebida he consumido. En todo el tiempo de mi vida dirigencial jamás de los jamases alguien me va a decir que me he portado de esa manera” dijo al finalizar la audiencia. “Yo no recuerdo la agresión a los policías, sacarme mi ropa por así, no creo que me haya sacado, alguien me dijo que me saque mi ropa”, afirmó.

El reporte policial indica que el asambleísta se encontraba en estado de ebriedad y se portó agresivo con los funcionarios del aeropuerto Jorge Wilsterman y los policías, quienes lo arrestaron y permaneció en esa condición hasta la tarde de ayer.

El juzgado quinto Cautelar de la ciudad de Cochabamba determinó medidas sustitutivas para el diputado, pero debe cancelar la suma de 5.000 bolivianos como garantía, está prohibido salir del país y debe firmar en la Fiscalía.

Soto argumentó que en la audiencia cautelar nadie presentó el certificado que indique que estaba en estado de ebriedad. “Él fue imputado por el delito a la resistencia a la autoridad”.

El diputado dijo que no recuerda nada de lo acontecido. Pidió disculpas a la población por su comportamiento “somos humanos cometemos errores”.

Los presentes en el aeropuerto grabaron lo ocurrido con el diputado, pero para el parlamentario lo publicado en redes “fue de mala fe como la publicación de (esos videos) por la situación en la cual yo estaba”.

“No sé qué tipo de bebida me han dado”, dijo al ser consultado si recordaba lo ocurrido.

La bancada del MAS anunció que enviará a la Comisión de Ética al diputado oficialista y éste dijo que desconoce la información y al ser consultado si renunciaría respondió que “tendría que analizar”.

