Diputado Poppe denuncia al ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, fueron denunciados en la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión del delito de desobediencia de resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, por no haber cumplido con el traslado total de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos.

Ayer, el diputado Horacio Poppe formalizó la denuncia penal contra las autoridades en hidrocarburos luego de haber constatado que hubo incumplimiento de la sentencia constitucional emitida por un juez de garantías, ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“No obstante estos señores (Ministro de Hidrocarburos y Presidente de YPFB) han incumplido esa sentencia y hasta el día de hoy no la han trasladado (la Gerencia de Redes de Gas y Ductos) y nosotros sabemos que no se ha trasladado esa gerencia en su totalidad porque la conocemos, porque además el jueves pasado ha sido esta autoridad, Oscar Barriga presidente de YPFB, que ha señalado que ellos si bien han cumplido con la sentencia, no sé cómo están terminando de trasladar esta gerencia hasta el mes de septiembre, lo que significa que hay un incumplimiento de deberes, por eso es la denuncia penal”, sostuvo.

A decir del parlamentario, en la Gerencia de Redes de Gas y Ductos trabajan más de 300 trabajadores y su presupuesto anual es de Bs 610 millones, pero a Sucre sólo se trasladó el Gerente y la Dirección de Operación y Mantenimiento el 31 de julio, con una veintena de funcionarios.

El 30 de julio, el vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, explicó que la Gerencia de Redes y Gas aglutina a más de 500 funcionarios, pero distribuidos en más de 130 lugares y seis distritos de todo el país.

