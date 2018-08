Diputado Soto se disculpa por el escándalo en el aeropuerto y pide no ser denigrado más

Consideró que de mala fe subieron sus imágenes en estado de ebriedad a las redes sociales.

El diputado suplente Domingo Soto Farfán (MAS). Foto: Captura de Pantalla.

La Paz, 9 de agosto (ANF). – Tras determinarse su detención domiciliaria, el diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Domingo Soto Farfán, pidió disculpas públicas por acudir en completo estado de ebriedad al aeropuerto de Cochabamba y agredir a policías.

“Lo único que me queda es disculparme, la gente tal vez ha publicado de mala fe (las imágenes de) la situación en la que estaba, (pero) de todos modos de frente les digo (disculpas) a los policías y funcionarios que han estado ahí”, manifestó Soto, en contacto con los medios en Cochabamba.

Visiblemente arrepentido por lo ocurrido, el legislador aseguró que no fue su intención protagonizar el escándalo en el aeropuerto y menos desnudarse.

“No me acuerdo qué tipo de bebida he consumido, en mis 14 años de vida de dirigente nadie me dijo que yo me porté así en mi pueblo, pero lastimosamente caí en Cochabamba en este tipo de situaciones”, lamentó.

Asimismo, remarcó que todos los humanos cometen errores y en ese sentido solicitó a la población ya no continuar con los ataques y burlas en las redes sociales.

“Yo lo único que les pido a ustedes, somos humanos, yo tengo hijos, tengo padres, tengo hijos y ya no me denigren más”, sostuvo.

El diputado fue detenido la noche del miércoles en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba después de que agredió físicamente a funcionarios y personal de seguridad, que impidieron su ingreso a un avión por encontrarse en estado de ebriedad.

Después de su detención, Soto fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y permaneció varias horas aprehendido. Posteriormente fue llevado a una audiencia cautelar, donde se dispuso su detención domiciliaria, arraigo y una multa de Bs 5.000. Además, se deberá presentar cada mes ante la Fiscalía.

El legislador dijo que consumió bebidas alcohólicas después de la Parada Militar porque era su cumpleaños y desde entonces prácticamente no recuerda nada.

“Yo entiendo que estaba subiendo al avión, lastimosamente no he recibido ayuda, pero si lo hubiera recibido de los funcionarios, otra hubiera sido la historia”, indicó. Pero “lo que pasó, pasó”, apuntó.