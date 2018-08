Disfruta tu experiencia en Netflix con estos trucos

Netflix es una plataforma bastante completa y basta dar un paseo por todo lo que tiene para ofrecer para comprobarlo. No obstante, dicha herramienta de entretenimiento cuenta con algunos trucos y secretos bajo la manga que vamos a mencionar a continuación.

Gracias a estos consejos podrás ver películas y series con la posibilidad de recurrir a atajos y también podrás solicitar nuevos títulos, conocer más categorías, entre otras cosas. Descubre cada truco y sácales el mayor provecho desde tu cuenta Netflix.

Atajos al ver una película o serie, para hacer todo más fácil

Cada segundo en Netflix es valioso y tú lo sabes. Así que para que te ahorres tiempo y esfuerzo al manejar todo con el ratón de tu ordenador o laptop, puedes utilizar cualquiera de estos atajos para hacer las cosas más fáciles cuando así lo requiera:

• Barra de espacio, para darle a pausa o reproducir.

• La letra F, para poner la pantalla completa.

• Mayus+Flecha izquierda, para rebobinar.

• Mayus+Flecha derecha, para avanzar hacia adelante.

• Esc, para salir de la pantalla completa.

• Las flechas de arriba/abajo, para subir y bajar el volumen.

Nosotros ya hicimos un artículo con la información completa acerca de esta herramienta. Y es que se trata de un portal que brinda la posibilidad de explorar cientos de categorías que no aparecen en Netflix. Aquí tenemos, desde películas africanas, cuentos de animales, acción de anime, ciencia ficción extraterrestre y comedias de acción, hasta animación para adultos, entre otros.

Si te la pasas viendo tus títulos favoritos desde tu ordenador y estás cansado de las introducciones de cada entrega, puedes probar Netflix Skipper enseguida. En concreto, se trata de una herramienta sencilla que omite la intro de cada título para que no pierdas segundos en ver la serie o película favorita. Instálala fácilmente en tu ordenador y deja que ella se encargue del resto.

¿Quieres estar seguro de que nadie ha entrado a tu cuenta?

Siempre es mejor estar prevenidos al saber que solo nosotros tenemos acceso a nuestra propia cuenta. Si no le has prestado tu usuario a nadie pero ves que la misma aplicación te recomienda títulos similares a series o películas que nunca has visto, puedes dirigirte a Tu cuenta > Actividad de visionado > Ver acceso reciente a la cuenta para tener acceso al dispositivo, a la hora y a demás datos relacionados con el dispositivo de donde se ha iniciado sesión con tu cuenta.

Si de casualidad te llegas a encontrar con algo inusual, lo más recomendable es que cambies tu contraseña de inmediato.

Y terminamos con otro truco bastante interesante que permite disfrutar de una especie de ruleta que muestra un título específico dependiendo de nuestros gustos. Si entras a su sitio web podrás ajustar parámetros como la categoría, tipo de título (serie o película) y el puntaje para que gire le ruleta y pueda emitirte una recomendación en particular. De esta forma, dejarás de estar buscando algo nuevo por ver y podrás comenzar a ver una entrega de acuerdo a tus gustos.

Fuente: wwwhatsnew.com