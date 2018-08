Duros con el débil: “conmigo quieren ocultar los hechos que afectaron imagen del MAS”, dice diputado expulsado

El diputado Domingo Soto lamentó la forma cómo fue abandonado por los miembros de su partido (MAS) en el momento en el que mayor respaldo necesitaba, y reiteró que cometió un error pero no un delito, por lo cual no comprende por qué se avergüenzan de él.

La Dirección Nacional del partido de gobierno expulsó al diputado Domingo Soto de sus filas, luego que protagonizó un escándalo en la ciudad de Cochabamba.

La Paz, 17 de agosto (Urgentebo).- Conmigo quieren ocultar los hechos que han afectado la imagen del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo este viernes el diputado Domingo Soto, luego de que supo que fue expulsado del partido oficialista.

En la presente jornada, el parlamentario David Ramos informó que la Dirección Nacional del MAS decidió expulsar a Soto de sus filas, debido al escándalo que protagonizó en el aeropuerto de Cochabamba, donde se quitó la ropa y fue agresivo con las personas.

“Conmigo quieren tapar todas las cosas que viene empañando (al oficialismo), no entiendo la verdad, porque en este tipo de situación yo soy humano, pero la forma en que me van haciendo, me van queriendo liquidar”, detalló Soto.

Asimismo, lamentó la forma en la cual fue abandonado por los miembros de su partido político en el momento en el que mayor respaldo necesitaba, y reiteró que cometió un error pero no un delito, por lo cual no comprende por qué se avergüenzan de él.

Tras conocerse el hecho que protagonizó el legislador, la bancada oficialista derivó su caso a la Cámara Baja, para que esta instancia inicie el debido proceso y determine la sanción que corresponda, respecto a las faltas cometidas.

“Nosotros como región del sur tenemos varios proyectos que están rezagados, lastimosamente cuesta hacer escuchar a la instancia que corresponde, entonces es muy posible de que por esa situación me están agarrando, porque yo he sido muy exigente”, enfatizó el asambleísta nacional.

