El 50% del transporte público de micros ingresará al centro cruceño

El secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Rolando Ribera, anunció que para los primeros días de octubre las 115 líneas de micros que circulan por el centro cruceño se reducirán hasta el 50%, esto para continuar con el plan del reordenamiento del transporte público.

La autoridad explicó que existe un desdoblamiento por parte de las empresas de micros, entre dos y tres líneas más, que realizan el mismo recorrido desde el primer anillo hasta el casco viejo. Señaló que en una reunión técnica a llevarse a cabo con las autoridades del transporte, la Alcaldía dará a conocer el proyecto de reducción.

Ante esta medida, el dirigente del transporte, Mario Guerrero, advirtió con movilizaciones y protestas en las calles, ya que justifica que existen vecinos que viven en barrios alejados y que necesitan llegar al centro mediante estos servicios.

Te puede interesar: Alcaldía inspecciona micros: 80% tiene más de 30 años de servicio

“El transporte no se quedará callado, si es necesario protestar en las calles lo haremos. Nuestra lucha es por los vecinos porque necesitan hacer sus actividades en el centro, el vecino no puede vivir en su barrio. No permitiremos que nos retiren del centro“, aseveró a Notivisión.

Respecto a la posibilidad de incrementar el precio del pasaje que hace unos meses consideraron la dirigencia del transporte, Ribera dejó en claro que la tarifa se mantendrá en el precio actual: Bs. 2 adultos, Bs. 1 estudiantes y 0.50 centavos para menores.