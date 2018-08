El actor Vincent Cassel termina su boda cantando una samba a su joven mujer

Y vestido solo con un pareo.

Vincent Cassel y Tina Kunakey sorprendieron el viernes casándose en Bidart, la localidad del País Vasco francés en la que también, casualidades, veranean los Urdangarin. De esta zona es la modelo francesa de padre marroquí y madre siciliana que desde hace dos días es la nueva esposa de uno de los actores franceses más conocidos en Hollywood por su participación en películas como El cisne negro junto a Natalie Portman.

Cassel, que estuvo casado durante 14 años con la modelo y actriz Monica Bellucci con quien es padre de dos niñas, de 8 y 14 años, vistió para su boda con la joven modelo, como ella, de blanco. Parecía reflejar el verano francés en su impecable atuendo claro. Sonreía visiblemente feliz ante el acontecimiento que hacía solo unos días había avanzado, aunque sin precisar cuándo sería el gran día, a través de la revista Vanity Fair en su edición italiana donde la pareja protagoniza la portada de su último número.

Tras la ceremonia civil en el Ayuntamiento de Bidard, las pompas de jabón y las felicitaciones, la resplandeciente novia vestida de Vera Wang y su ya marido se fueron con sus amigos y familiares a celebrar que habían oficializado una relación que comenzó hace cuatro años, cuando ambos se conocieron en Ibiza. Aunque no han revelado cómo fue el flechazo ella ha confesado que cuando se lo presentaron no tenía ni idea de que quien tenía a su lado era una estrella del celuloide.

Los 30 años de edad que los diferencian, él tiene 51 y ella 21, no fue un gran impedimento para que comenzaran a salir. Tampoco lo ha sido para casarse aunque son totalmente conscientes de que tres décadas son importantes. Cassell ha demostrado con su boda que estaba dispuesto a aprovechar esta segunda oportunidad de comenzar una nueva vida, como recientemente ha comentado en una entrevista en The New York Times, y ha disfrutado a lo grande en su boda. Tanto, que ha acabado así:

Sin su precioso traje blanco ni la camisa de color lavanda, con su torso bronceado y perfectamente definido al descubierto y solo con un pareo (también blanco) le ha cantado esta samba a modo de serenata a su mujer, que parece ser quien graba el vídeo.

Se trata de un tema de Fundo de Quintanal un conocido grupo brasileño titulado Te gosto (Te gusta) cuya letra dice algo así: “Soy feliz cuando estoy en tus brazos. Solo Dios sabe mi alegría. Veo en ti todo lo que quería. Tu compañía me hace sentir un amor así. El amor de mi vida”. Una declaración de intenciones de un actor que se ha relevado como todo un romántico.

